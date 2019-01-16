candidat написав:

-VICTOR- написав: candidat написав: Есть ли у кого-нибудь какие-то идеи, как можно доказать, что 26 декабря была заявка на погашение кредита по пакету Weekend путем перевода с дебетного 2620 на кредитный 2909? Вернее, банк не отрицает, что заявка была, что был выслан в смс код подтверждения, но дальше банк пытается утверждать, мол, вы код получили, но не ввели его, поэтому заявка не была подтверждена и кредит не оплачен. И это все при том, что дело было в последний день льготного периода! Очень логично было в последний день получить код и взять и не ввести. Как сейчас, помню этот штамп "Прийнято в обробку". Конечно, банку легче сделать из клиента идиота, чем вернуть безосновательно удержанные проценты!

Кроме того, другой представитель банка рассказывает другую байку, мол, по вашей заявке был отказ. Так заявка не принята или отказ? Если отказ, где сама заявка в списке заявок? Уже это несоответствие версий указывает на то, что банк врет.

В общем, какие будут соображения, что делать в таком случае? Может, где-то в кеше компьютера искать? Может, в какой-нибудь выписке провайдера, что был исходящий трафик после получения кода? Подайте какую-то идею. Есть ли у кого-нибудь какие-то идеи, как можно доказать, что 26 декабря была заявка на погашение кредита по пакету Weekend путем перевода с дебетного 2620 на кредитный 2909? Вернее, банк не отрицает, что заявка была, что был выслан в смс код подтверждения, но дальше банк пытается утверждать, мол, вы код получили, но не ввели его, поэтому заявка не была подтверждена и кредит не оплачен. И это все при том, что дело было в последний день льготного периода! Очень логично было в последний день получить код и взять и не ввести. Как сейчас, помню этот штамп "Прийнято в обробку". Конечно, банку легче сделать из клиента идиота, чем вернуть безосновательно удержанные проценты!Кроме того, другой представитель банка рассказывает другую байку, мол, по вашей заявке был отказ. Так заявка не принята или отказ? Если отказ, где сама заявка в списке заявок? Уже это несоответствие версий указывает на то, что банк врет.В общем, какие будут соображения, что делать в таком случае? Может, где-то в кеше компьютера искать? Может, в какой-нибудь выписке провайдера, что был исходящий трафик после получения кода? Подайте какую-то идею.

в ТАСС24 есть список заявок (всех -успешных и неуспешных) , кроме того вы же получаете после операции СМС - как о успешности и списании средств , так и о отказе в проведении операции . Если таких СМС не получали , то почему не насторожились по этому поводу ? Возможно ваша СМС не была отправлена оператором или был разрыв сеанса связи или еще какая техническая причина . В любом случае вы должны были ориентироваться на СМС после операции и соответсвенно приянть нужные действия.... в ТАСС24 есть список заявок (всех -успешных и неуспешных) , кроме того вы же получаете после операции СМС - как о успешности и списании средств , так и о отказе в проведении операции . Если таких СМС не получали , то почему не насторожились по этому поводу ? Возможно ваша СМС не была отправлена оператором или был разрыв сеанса связи или еще какая техническая причина . В любом случае вы должны были ориентироваться на СМС после операции и соответсвенно приянть нужные действия....

Список-то есть, но моей заявки там нет. Ни с одобрением, ни с отказом. Она просто исчезла. Хотя точно помню, что после введения кода из смс появился стандартный в ТАС24 штамп "Прийнято в обробку". А дальше чудесное исчезновение заявки.К сожалению, переполнилась память в телефоне, и смс с подтверждением просто не влезла бы. А времени тогда почистить память не было. Как-то не ожидалось никакого подвоха, все было стандартно. Если б знать, что такое может быть, вопрос не остался бы на самотек. А когда после освобождения места в памяти, пришло не подтверждение погашения всей суммы, а только ОМП, появилась тревога, но до сих пор ничего доказать не получилось.Еще раз подчеркну разные ответы двух консультантов: одна сказала, что был отказ (в таком случае, код из смс должен был быть введен, но где же сама заявка?), другая говорит, что даже заявка не подтверждена кодом.Мобильный оператор ни при чем, т.к. смс с кодом доставил, а код вводился уже в ТАС24 с компьютeра. К тому же появился штамп "Прийнято в обробку", значит, все сработало. Но потом исчезло.