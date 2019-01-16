Додано: Чет 17 січ, 2019 16:04

v57 написав: candidat

любитель экстрима и падать должен достойно любитель экстрима и падать должен достойно

Это вы к чему? Надо с радостно поднятой головой достойно смириться с гоп-стопом банка, который не знает, что еще придумать, только чтоб не признавать лажу их ТАС24? Это, видимо, для того, чтоб дать уверенность банку в следующий раз прокатить еще больше?В чем нарушение правил гасить в последний день? Напоминаю, правила устанавливает банк, и сам же их нарушает, а клиент следует правилам банка, но при этом еще и вечно неправ. Как говорится, ты [клиент] виноват лишь в том, что хочется мне [банку] кушать.Всегда удивляло, почему люди, которые пришли за 15 минут до закрытия и не получили того, чего хотели, считают виноватыми в этом себя, а не того хмыря, который свалил с работы на полчаса раньше и не обслужил посетителя? Они пришли не после закрытия, а в его рабочее время. Точно так же последний день льготного периода - это такой же рабочий день, как и все остальные. И если продукт банка допустил сбой, то это не форс-мажор, а рукожопость его создателя, а банк должен за свои ошибки отвечать, а не перекладывать вину на клиента, что он пришел в последний день.