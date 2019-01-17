(3000/100)*1,5%+15 грн = 60 грн
Встановіть ліміт на В5 на р2р - 0, і тоді все буде нормально.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 23:04
Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:06
Сочувствую вам, но для тас2ю это нормально. Чтобы избежать камиссии надо было выполнять эту операцию через тас24. Кстати можете написать оф преду в личке, я думаю вам помогут и сторнируют эту сумму ибо согласно тарифов пополнение депозитов с Б5 за счёт личных средств не тарифицируется
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