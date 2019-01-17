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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2295229622972298

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:04

  Denim ND написав:Сегодня перекинул с Б5 на "ощадный" через ТАС2ю личные средства(3000грн.),в результате списало дополнительно с кредитного лимита 60грн...
Это нормально???


(3000/100)*1,5%+15 грн = 60 грн

Встановіть ліміт на В5 на р2р - 0, і тоді все буде нормально.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:06

  Denim ND написав:Сегодня перекинул с Б5 на "ощадный" через ТАС2ю личные средства(3000грн.),в результате списало дополнительно с кредитного лимита 60грн...

З.ы. в ТАС2ю пишет:
...Переказ коштів через банкомат/термінал №31000571... и так далее...
Это нормально???

Сочувствую вам, но для тас2ю это нормально. Чтобы избежать камиссии надо было выполнять эту операцию через тас24. Кстати можете написать оф преду в личке, я думаю вам помогут и сторнируют эту сумму ибо согласно тарифов пополнение депозитов с Б5 за счёт личных средств не тарифицируется
Кассандра
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Повідомлень: 746
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  #<1 ... 2295229622972298
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