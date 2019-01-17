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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:23
klug написав:
А це не дуже. Скільки було власних на рахунку, коли і як ви їх туди завели?
Своих 3000грн.,которые отправил вчера с Мони на Б5,сегодня через ТАС2ю перекинул на ощадный...
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Denim ND
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Додано: Чет 17 січ, 2019 23:04
Denim ND написав:
Сегодня перекинул с Б5 на "ощадный" через ТАС2ю личные средства(3000грн.),в результате списало дополнительно с кредитного лимита 60грн...
Это нормально???
(3000/100)*1,5%+15 грн = 60 грн
Встановіть ліміт на В5 на р2р - 0, і тоді все буде нормально.
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KVV
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:06
Denim ND написав:
Сегодня перекинул с Б5 на "ощадный" через ТАС2ю личные средства(3000грн.),в результате списало дополнительно с кредитного лимита 60грн...
З.ы. в ТАС2ю пишет:
...Переказ коштів через банкомат/термінал №31000571... и так далее...
Это нормально???
Сочувствую вам, но для тас2ю это нормально. Чтобы избежать камиссии надо было выполнять эту операцию через тас24. Кстати можете написать оф преду в личке, я думаю вам помогут и сторнируют эту сумму ибо согласно тарифов пополнение депозитов с Б5 за счёт личных средств не тарифицируется
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Кассандра
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:27
candidat написав:
Последняя от 26 ноября
(выполненная), а дальше ничего нет.
... 26 декабря... а Вы оказывается любитель поиграть в рулетку...
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reef
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:46
reef написав: candidat написав:
Последняя от 26 ноября
(выполненная), а дальше ничего нет.
... 26 декабря... а Вы оказывается любитель поиграть в рулетку...
Ну почему сразу в рулетку? Я тоже так гашу, ведь это полностью соответствует договору с банком. Я выполняю договор, банк выполняет договор. Тьфу тьфу тьфу - полет нормальный
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Flamingo
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:52
а на светофоре когда тормозим/ трогаемся
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v57
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Flamingo
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:16
Flamingo написав: reef написав: candidat написав:
Последняя от 26 ноября
(выполненная), а дальше ничего нет.
... 26 декабря... а Вы оказывается любитель поиграть в рулетку...
Ну почему сразу в рулетку? Я тоже так гашу, ведь это полностью соответствует договору с банком. Я выполняю договор, банк выполняет договор. Тьфу тьфу тьфу - полет нормальный
У меня вот тоже всегда был полет нормальный, но, похоже, в этот раз банк решил подстрелить меня из рогатки. И отпирается, ничего доказать нельзя.
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candidat
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