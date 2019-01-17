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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2295229622972298

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:23

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  klug написав:А це не дуже. Скільки було власних на рахунку, коли і як ви їх туди завели?


Своих 3000грн.,которые отправил вчера с Мони на Б5,сегодня через ТАС2ю перекинул на ощадный...
Denim ND
 
Повідомлень: 2
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:04

  Denim ND написав:Сегодня перекинул с Б5 на "ощадный" через ТАС2ю личные средства(3000грн.),в результате списало дополнительно с кредитного лимита 60грн...
Это нормально???


(3000/100)*1,5%+15 грн = 60 грн

Встановіть ліміт на В5 на р2р - 0, і тоді все буде нормально.
KVV
 
Повідомлень: 14
З нами з: 29.11.18
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:06

  Denim ND написав:Сегодня перекинул с Б5 на "ощадный" через ТАС2ю личные средства(3000грн.),в результате списало дополнительно с кредитного лимита 60грн...

З.ы. в ТАС2ю пишет:
...Переказ коштів через банкомат/термінал №31000571... и так далее...
Это нормально???

Сочувствую вам, но для тас2ю это нормально. Чтобы избежать камиссии надо было выполнять эту операцию через тас24. Кстати можете написать оф преду в личке, я думаю вам помогут и сторнируют эту сумму ибо согласно тарифов пополнение депозитов с Б5 за счёт личных средств не тарифицируется
Кассандра
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Повідомлень: 746
З нами з: 04.12.12
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1
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:27

  candidat написав: Последняя от 26 ноября (выполненная), а дальше ничего нет.

... 26 декабря... а Вы оказывается любитель поиграть в рулетку... :)
reef
 
Повідомлень: 2372
З нами з: 28.08.07
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:46

  reef написав:
  candidat написав: Последняя от 26 ноября (выполненная), а дальше ничего нет.

... 26 декабря... а Вы оказывается любитель поиграть в рулетку... :)

Ну почему сразу в рулетку? Я тоже так гашу, ведь это полностью соответствует договору с банком. Я выполняю договор, банк выполняет договор. Тьфу тьфу тьфу - полет нормальный :)
Flamingo
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Повідомлень: 1335
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Подякував: 35 раз.
Подякували: 283 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:52

а на светофоре когда тормозим/ трогаемся :)
v57
 
Повідомлень: 1990
З нами з: 14.03.10
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:25

  v57 написав:а на светофоре когда тормозим/ трогаемся :)

В моем городе такой трафик, что на светофоре первым я отказываюсь только в одном случае из 10. То есть в 90% случае на светофоре я торможу/трогаюсь исключительно в зависимости от того как это же делает впереди стоящая машина. В 10% случаев, когда я первый - согласно ПДД :)
Flamingo
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Повідомлень: 1335
З нами з: 20.03.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 283 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:16

  Flamingo написав:
  reef написав:
  candidat написав: Последняя от 26 ноября (выполненная), а дальше ничего нет.

... 26 декабря... а Вы оказывается любитель поиграть в рулетку... :)

Ну почему сразу в рулетку? Я тоже так гашу, ведь это полностью соответствует договору с банком. Я выполняю договор, банк выполняет договор. Тьфу тьфу тьфу - полет нормальный :)

У меня вот тоже всегда был полет нормальный, но, похоже, в этот раз банк решил подстрелить меня из рогатки. И отпирается, ничего доказать нельзя.
candidat
 
Повідомлень: 508
З нами з: 30.09.15
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  #<1 ... 2295229622972298
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