Denim ND написав:Сегодня перекинул с Б5 на "ощадный" через ТАС2ю личные средства(3000грн.),в результате списало дополнительно с кредитного лимита 60грн...
З.ы. в ТАС2ю пишет: ...Переказ коштів через банкомат/термінал №31000571... и так далее... Это нормально???
Сочувствую вам, но для тас2ю это нормально. Чтобы избежать камиссии надо было выполнять эту операцию через тас24. Кстати можете написать оф преду в личке, я думаю вам помогут и сторнируют эту сумму ибо согласно тарифов пополнение депозитов с Б5 за счёт личных средств не тарифицируется
60 гривен вернули на счет после звонка на горячую линию... Самое интересное, что 15 числа за такую же операцию (моно-Б5-"ощадный")комиссии не было...
Flamingo написав:Ну почему сразу в рулетку? Я тоже так гашу, ведь это полностью соответствует договору с банком.
Та никто не спорит, что соответствует. Только в последний день есть немалая вероятность появления событий, которые вам помешают заплатить свой долг. Например, пару лет назад именно в такой день не работал СЭП Альфы. Можно заболеть, может пропасть электричество, закончиться заряд в смартфоне, могут возникнуть проблемы в семье - да мало ли что. Или вот яркий пример - сбой в принимающем банке. Один день того не стоит вообще - я взял за принцип никогда так не делать в независимости от обстоятельств
Я как-то попал на ДР и потерял контроль, в итоге попал на 1400грн процентов и срочное погашение задолженности, поэтому больше не рискую)
Вчера оплачивал наложный платеж в НовойПоште. Согласно их последней "моде" все проводить как P2P (с лета вся страна возмущена этим), решил не вестись на 4 цифры кода в смс от оператора, а сам оплатил в приложении (в надежде, что может там другой способ списания средств будет). Платил с Приватовской карты с собственных. Приват содрал 5грн комиссии. В присланной на емайл выписке от НовойПошты значатся реквизиты ТасКомБанка. Теперь вопрос: если подпихнуть Тасовскую карту Б5 - тогда тариф будет 1,5% +15 грн? или 0грн (по какому пункту из пдф файла?). А если пенсионную - тогда 0? Соответствующего пункта в пдфке нет.
Кто что знает/пробовал?
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.