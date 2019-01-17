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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2296229722982299

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:36

  Кассандра написав:
  Denim ND написав:Сегодня перекинул с Б5 на "ощадный" через ТАС2ю личные средства(3000грн.),в результате списало дополнительно с кредитного лимита 60грн...

З.ы. в ТАС2ю пишет:
...Переказ коштів через банкомат/термінал №31000571... и так далее...
Это нормально???

Сочувствую вам, но для тас2ю это нормально. Чтобы избежать камиссии надо было выполнять эту операцию через тас24. Кстати можете написать оф преду в личке, я думаю вам помогут и сторнируют эту сумму ибо согласно тарифов пополнение депозитов с Б5 за счёт личных средств не тарифицируется


60 гривен вернули на счет после звонка на горячую линию...
Самое интересное, что 15 числа за такую же операцию (моно-Б5-"ощадный")комиссии не было...
Denim ND
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:06

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Ну почему сразу в рулетку? Я тоже так гашу, ведь это полностью соответствует договору с банком.

Та никто не спорит, что соответствует. Только в последний день есть немалая вероятность появления событий, которые вам помешают заплатить свой долг. Например, пару лет назад именно в такой день не работал СЭП Альфы. Можно заболеть, может пропасть электричество, закончиться заряд в смартфоне, могут возникнуть проблемы в семье - да мало ли что. Или вот яркий пример - сбой в принимающем банке. Один день того не стоит вообще - я взял за принцип никогда так не делать в независимости от обстоятельств :!:

Я как-то попал на ДР и потерял контроль, в итоге попал на 1400грн процентов и срочное погашение задолженности, поэтому больше не рискую)
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:14

Vint
А ещё испорченная кредитная история, как вариант - а это ещё серьёзнее... Или за 1 день просрочки туда не вносят?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:16

  Vorlon написав:Vint
А ещё испорченная кредитная история, как вариант - а это ещё серьёзнее... Или за 1 день просрочки туда не вносят?

Нет. Там неделю или две надо задержать платеж да и минимальный платеж у меня был внесен
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:16

  Vorlon написав:Vint
А ещё испорченная кредитная история, как вариант - а это ещё серьёзнее... Или за 1 день просрочки туда не вносят?

1..5 дн наврядли внесут
я вот по Алке наблюдал забывчивых, так и за 1..2 мес она в ПВБКИ не отмечала
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:27

Вчера оплачивал наложный платеж в НовойПоште. Согласно их последней "моде" все проводить как P2P (с лета вся страна возмущена этим), решил не вестись на 4 цифры кода в смс от оператора, а сам оплатил в приложении (в надежде, что может там другой способ списания средств будет). Платил с Приватовской карты с собственных. Приват содрал 5грн комиссии. В присланной на емайл выписке от НовойПошты значатся реквизиты ТасКомБанка.
Теперь вопрос: если подпихнуть Тасовскую карту Б5 - тогда тариф будет 1,5% +15 грн? или 0грн (по какому пункту из пдф файла?).
А если пенсионную - тогда 0? Соответствующего пункта в пдфке нет.

Кто что знает/пробовал?
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:30

  Flamingo написав:
  reef написав:
  candidat написав: Последняя от 26 ноября (выполненная), а дальше ничего нет.

... 26 декабря... а Вы оказывается любитель поиграть в рулетку... :)

Ну почему сразу в рулетку? Я тоже так гашу, ведь это полностью соответствует договору с банком. Я выполняю договор, банк выполняет договор. Тьфу тьфу тьфу - полет нормальный :)

Есть такая поговорка: "Береженого Бог береже". :)
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:34

reef А не береженого конвой стережёт :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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