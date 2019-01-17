Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:27

Вчера оплачивал наложный платеж в НовойПоште. Согласно их последней "моде" все проводить как P2P (с лета вся страна возмущена этим), решил не вестись на 4 цифры кода в смс от оператора, а сам оплатил в приложении (в надежде, что может там другой способ списания средств будет). Платил с Приватовской карты с собственных. Приват содрал 5грн комиссии. В присланной на емайл выписке от НовойПошты значатся реквизиты ТасКомБанка.

Теперь вопрос: если подпихнуть Тасовскую карту Б5 - тогда тариф будет 1,5% +15 грн? или 0грн (по какому пункту из пдф файла?).

А если пенсионную - тогда 0? Соответствующего пункта в пдфке нет.



Кто что знает/пробовал?

Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.