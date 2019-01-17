Vorlon написав:Та никто не спорит, что соответствует. Только в последний день есть немалая вероятность появления событий, которые вам помешают заплатить свой долг. Например, пару лет назад именно в такой день не работал СЭП Альфы. Можно заболеть, может пропасть электричество, закончиться заряд в смартфоне, могут возникнуть проблемы в семье - да мало ли что. Или вот яркий пример - сбой в принимающем банке. Один день того не стоит вообще - я взял за принцип никогда так не делать в независимости от обстоятельств
Уважаю Ваше решение и понимаю причины сподвигнувшие к его принятию. Но проработав 24 года в банке не могу избавиться от одного из основных принципов банкира, который лет эдак 20 назад озвучил мне мой кум (в разное время председатель правления 2 разных банков + еще зам.предправа как минимум 3 других ком.банков Украины). Звучит он так: "Банкир всегда платит настолько поздно насколько это возможно". Форс-мажор безусловно возможен, но если электричество может пропасть на день, то оно может пропасть и на 2-3 дня. Или к примеру заведется какой-нибудь "Petya", вырубивший некоторые банки на недели. Тогда получается лучше платить за 5 дней? ИМХО с такой логикой можно дойти до того, что вообще не пользовать кредитки. А ведь есть и такие люди. Так сказать другая крайность. Поэтому, признавая потенциальную возможность форс-мажора, стараюсь со своей стороны организовать все ОТ МЕНЯ ЗАВИСЯЩЕЕ чтобы - не забыть (не проспать, не пробухать и т.п.), не зависимо от того - чей сегодня празднуется день варенья (любимая команда победила в лиге чемпионов, был насыщенный день с восхождением на высшую точку Испании и т.п.), нахожусь ли я на отдаленном филлипинском острове (совершаю перелет в другую часть света, помогаю маме садить картошку в селе и т.п.) - и таки загаситься в срок.
Flamingo написав:Форс-мажор безусловно возможен, но если электричество может пропасть на день, то оно может пропасть и на 2-3 дня.
если лепиздричество пропадёт "за 3дн до"..., то вы уже и "за 3дн до" будете искать пути решения проблемы а вот шо вы будете делать если лепиздричество пропало за 2 мин до? конечно нуна платить как мона позже, но всему есть пердел... имхо, в Неньке и резерв 24ч -- аграмаднейший риск
Vorlon написав:Та никто не спорит, что соответствует. Только в последний день есть немалая вероятность появления событий, которые вам помешают заплатить свой долг. Например, пару лет назад именно в такой день не работал СЭП Альфы. Можно заболеть, может пропасть электричество, закончиться заряд в смартфоне, могут возникнуть проблемы в семье - да мало ли что. Или вот яркий пример - сбой в принимающем банке. Один день того не стоит вообще - я взял за принцип никогда так не делать в независимости от обстоятельств
Уважаю Ваше решение и понимаю причины сподвигнувшие к его принятию. Но проработав 24 года в банке не могу избавиться от одного из основных принципов банкира, который лет эдак 20 назад озвучил мне мой кум (в разное время председатель правления 2 разных банков + еще зам.предправа как минимум 3 других ком.банков Украины). Звучит он так: "Банкир всегда платит настолько поздно насколько это возможно". Форс-мажор безусловно возможен, но если электричество может пропасть на день, то оно может пропасть и на 2-3 дня. Или к примеру заведется какой-нибудь "Petya", вырубивший некоторые банки на недели. Тогда получается лучше платить за 5 дней? ИМХО с такой логикой можно дойти до того, что вообще не пользовать кредитки. А ведь есть и такие люди. Так сказать другая крайность. Поэтому, признавая потенциальную возможность форс-мажора, стараюсь со своей стороны организовать все ОТ МЕНЯ ЗАВИСЯЩЕЕ чтобы - не забыть (не проспать, не пробухать и т.п.), не зависимо от того - чей сегодня празднуется день варенья (любимая команда победила в лиге чемпионов, был насыщенный день с восхождением на высшую точку Испании и т.п.), нахожусь ли я на отдаленном филлипинском острове (совершаю перелет в другую часть света, помогаю маме садить картошку в селе и т.п.) - и таки загаситься в срок.
Есть мнение председателей правлений, а есть элементарная математическая логика.
Профит за 1-3 дня не перекрывает рисков влёта на проценты от перевода грейса в негрейс. А запасной день на 99% перекрывает эти риски.
Поэтому средневзвешенный риск платы в последний день выше такого в предпоследний.
Вывод очевиден для рискоориентированного подхода. Поэтому вы, сударь, гусар. Что очень неплохо. Для банка. Честь имею
curiousobro написав:Профит за 1-3 дня не перекрывает рисков влёта на проценты от перевода грейса в негрейс. А запасной день на 99% перекрывает эти риски.
а от дійсно, який % профіту дає цей 1 останній день? 1%, 0.1% чи взагалі мізер...
Сейчас максимальный процент на текущем счету - 17% Считайте сами лучший случай
ПРОФИТ = (СУММА_ГРЕЙСА * 0.17 * 0.805 / 365) * КОЛВО_ДНЕЙ (1/2/3 дня в зависимоти от выходных)
1% в місяць чистими грубо. В день 1/30 %.
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Flamingo написав:Ну почему сразу в рулетку? Я тоже так гашу, ведь это полностью соответствует договору с банком.
Та никто не спорит, что соответствует. Только в последний день есть немалая вероятность появления событий, которые вам помешают заплатить свой долг. Например, пару лет назад именно в такой день не работал СЭП Альфы. Можно заболеть, может пропасть электричество, закончиться заряд в смартфоне, могут возникнуть проблемы в семье - да мало ли что. Или вот яркий пример - сбой в принимающем банке. Один день того не стоит вообще - я взял за принцип никогда так не делать в независимости от обстоятельств
есть еще одна причина у людей которые работают на себя - можно слишком поздно узнать что последний день - это выходной и банки не работают