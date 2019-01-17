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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2297229822992300

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Vorlon написав:Та никто не спорит, что соответствует. Только в последний день есть немалая вероятность появления событий, которые вам помешают заплатить свой долг. Например, пару лет назад именно в такой день не работал СЭП Альфы. Можно заболеть, может пропасть электричество, закончиться заряд в смартфоне, могут возникнуть проблемы в семье - да мало ли что. Или вот яркий пример - сбой в принимающем банке. Один день того не стоит вообще - я взял за принцип никогда так не делать в независимости от обстоятельств :!:
Уважаю Ваше решение и понимаю причины сподвигнувшие к его принятию. Но проработав 24 года в банке не могу избавиться от одного из основных принципов банкира, который лет эдак 20 назад озвучил мне мой кум (в разное время председатель правления 2 разных банков + еще зам.предправа как минимум 3 других ком.банков Украины). Звучит он так: "Банкир всегда платит настолько поздно насколько это возможно". Форс-мажор безусловно возможен, но если электричество может пропасть на день, то оно может пропасть и на 2-3 дня. Или к примеру заведется какой-нибудь "Petya", вырубивший некоторые банки на недели. Тогда получается лучше платить за 5 дней? ИМХО с такой логикой можно дойти до того, что вообще не пользовать кредитки. А ведь есть и такие люди. Так сказать другая крайность. Поэтому, признавая потенциальную возможность форс-мажора, стараюсь со своей стороны организовать все ОТ МЕНЯ ЗАВИСЯЩЕЕ чтобы - не забыть (не проспать, не пробухать и т.п.), не зависимо от того - чей сегодня празднуется день варенья (любимая команда победила в лиге чемпионов, был насыщенный день с восхождением на высшую точку Испании и т.п.), нахожусь ли я на отдаленном филлипинском острове (совершаю перелет в другую часть света, помогаю маме садить картошку в селе и т.п.) - и таки загаситься в срок.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Flamingo написав:Форс-мажор безусловно возможен, но если электричество может пропасть на день, то оно может пропасть и на 2-3 дня.

если лепиздричество пропадёт "за 3дн до"..., то вы уже и "за 3дн до" будете искать пути решения проблемы
а вот шо вы будете делать если лепиздричество пропало за 2 мин до? :mrgreen:
конечно нуна платить как мона позже, но всему есть пердел... имхо, в Неньке и резерв 24ч -- аграмаднейший риск :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:50

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:Та никто не спорит, что соответствует. Только в последний день есть немалая вероятность появления событий, которые вам помешают заплатить свой долг. Например, пару лет назад именно в такой день не работал СЭП Альфы. Можно заболеть, может пропасть электричество, закончиться заряд в смартфоне, могут возникнуть проблемы в семье - да мало ли что. Или вот яркий пример - сбой в принимающем банке. Один день того не стоит вообще - я взял за принцип никогда так не делать в независимости от обстоятельств :!:
Уважаю Ваше решение и понимаю причины сподвигнувшие к его принятию. Но проработав 24 года в банке не могу избавиться от одного из основных принципов банкира, который лет эдак 20 назад озвучил мне мой кум (в разное время председатель правления 2 разных банков + еще зам.предправа как минимум 3 других ком.банков Украины). Звучит он так: "Банкир всегда платит настолько поздно насколько это возможно". Форс-мажор безусловно возможен, но если электричество может пропасть на день, то оно может пропасть и на 2-3 дня. Или к примеру заведется какой-нибудь "Petya", вырубивший некоторые банки на недели. Тогда получается лучше платить за 5 дней? ИМХО с такой логикой можно дойти до того, что вообще не пользовать кредитки. А ведь есть и такие люди. Так сказать другая крайность. Поэтому, признавая потенциальную возможность форс-мажора, стараюсь со своей стороны организовать все ОТ МЕНЯ ЗАВИСЯЩЕЕ чтобы - не забыть (не проспать, не пробухать и т.п.), не зависимо от того - чей сегодня празднуется день варенья (любимая команда победила в лиге чемпионов, был насыщенный день с восхождением на высшую точку Испании и т.п.), нахожусь ли я на отдаленном филлипинском острове (совершаю перелет в другую часть света, помогаю маме садить картошку в селе и т.п.) - и таки загаситься в срок.


Есть мнение председателей правлений, а есть элементарная математическая логика.

Профит за 1-3 дня не перекрывает рисков влёта на проценты от перевода грейса в негрейс. А запасной день на 99% перекрывает эти риски.

Поэтому средневзвешенный риск платы в последний день выше такого в предпоследний.

Вывод очевиден для рискоориентированного подхода.
Поэтому вы, сударь, гусар. Что очень неплохо. Для банка.
Честь имею :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  curiousobro написав:Профит за 1-3 дня не перекрывает рисков влёта на проценты от перевода грейса в негрейс. А запасной день на 99% перекрывает эти риски.


а от дійсно, який % профіту дає цей 1 останній день?
1%, 0.1% чи взагалі мізер...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:58

  greenozon написав:
  curiousobro написав:Профит за 1-3 дня не перекрывает рисков влёта на проценты от перевода грейса в негрейс. А запасной день на 99% перекрывает эти риски.


а от дійсно, який % профіту дає цей 1 останній день?
1%, 0.1% чи взагалі мізер...

Сейчас максимальный процент на текущем счету - 17%
Считайте сами лучший случай

ПРОФИТ = (СУММА_ГРЕЙСА * 0.17 * 0.805 / 365) * КОЛВО_ДНЕЙ (1/2/3 дня в зависимоти от выходных)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:11

  curiousobro написав:
  greenozon написав:
  curiousobro написав:Профит за 1-3 дня не перекрывает рисков влёта на проценты от перевода грейса в негрейс. А запасной день на 99% перекрывает эти риски.


а от дійсно, який % профіту дає цей 1 останній день?
1%, 0.1% чи взагалі мізер...

Сейчас максимальный процент на текущем счету - 17%
Считайте сами лучший случай

ПРОФИТ = (СУММА_ГРЕЙСА * 0.17 * 0.805 / 365) * КОЛВО_ДНЕЙ (1/2/3 дня в зависимоти от выходных)

1% в місяць чистими грубо. В день 1/30 %.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:13

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Ну почему сразу в рулетку? Я тоже так гашу, ведь это полностью соответствует договору с банком.

Та никто не спорит, что соответствует. Только в последний день есть немалая вероятность появления событий, которые вам помешают заплатить свой долг. Например, пару лет назад именно в такой день не работал СЭП Альфы. Можно заболеть, может пропасть электричество, закончиться заряд в смартфоне, могут возникнуть проблемы в семье - да мало ли что. Или вот яркий пример - сбой в принимающем банке. Один день того не стоит вообще - я взял за принцип никогда так не делать в независимости от обстоятельств :!:

есть еще одна причина у людей которые работают на себя - можно слишком поздно узнать что последний день - это выходной и банки не работают
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