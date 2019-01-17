Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:18

Vorlon написав: Та никто не спорит, что соответствует. Только в последний день есть немалая вероятность появления событий, которые вам помешают заплатить свой долг. Например, пару лет назад именно в такой день не работал СЭП Альфы. Можно заболеть, может пропасть электричество, закончиться заряд в смартфоне, могут возникнуть проблемы в семье - да мало ли что. Или вот яркий пример - сбой в принимающем банке. Один день того не стоит вообще - я взял за принцип никогда так не делать в независимости от обстоятельств Та никто не спорит, что соответствует. Только в последний день есть немалая вероятность появления событий, которые вам помешают заплатить свой долг. Например, пару лет назад именно в такой день не работал СЭП Альфы. Можно заболеть, может пропасть электричество, закончиться заряд в смартфоне, могут возникнуть проблемы в семье - да мало ли что. Или вот яркий пример - сбой в принимающем банке. Один день того не стоит вообще - я взял за принцип никогда так не делать в независимости от обстоятельств

Уважаю Ваше решение и понимаю причины сподвигнувшие к его принятию. Но проработав 24 года в банке не могу избавиться от одного из основных принципов банкира, который лет эдак 20 назад озвучил мне мой кум (в разное время председатель правления 2 разных банков + еще зам.предправа как минимум 3 других ком.банков Украины). Звучит он так: "Банкир всегда платит настолько поздно насколько это возможно". Форс-мажор безусловно возможен, но если электричество может пропасть на день, то оно может пропасть и на 2-3 дня. Или к примеру заведется какой-нибудь "Petya", вырубивший некоторые банки на недели. Тогда получается лучше платить за 5 дней? ИМХО с такой логикой можно дойти до того, что вообще не пользовать кредитки. А ведь есть и такие люди. Так сказать другая крайность. Поэтому, признавая потенциальную возможность форс-мажора, стараюсь со своей стороны организовать все ОТ МЕНЯ ЗАВИСЯЩЕЕ чтобы - не забыть (не проспать, не пробухать и т.п.), не зависимо от того - чей сегодня празднуется день варенья (любимая команда победила в лиге чемпионов, был насыщенный день с восхождением на высшую точку Испании и т.п.), нахожусь ли я на отдаленном филлипинском острове (совершаю перелет в другую часть света, помогаю маме садить картошку в селе и т.п.) - и таки загаситься в срок.