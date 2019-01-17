Vorlon написав:
Может вы не работаете... Мне бросить работу и побежать решать вопросы может очень дорого выйти...
Не работаю. Но в принципе нынешние технологии в большинстве случаев таки позволяют решить проблему - дистанционно. Ну и находясь, как я писал уже выше где-нибудь на Филиппинах, смысла куда-либо бежать просто нет.
Кстати плюсую Mustbe - он описал как раз мой случай - я тоже почти всегда плачУ именно утром (для Филиппин это была вторая половина дня, но в Киеве было утро ). Вот чего действительно не смогу никогда понять, это погашений а-ля 23-55, 19-25, 16-55 и т.п. в зависимости от того как банк проводит погашение. Вот это в моем понимании и есть гусарство чистой воды.