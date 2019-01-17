Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:06

Хочу спросить у господ -офицеров.

Вот если перекинуть через СЭП на Ощадный , потом скинуть сумму на Плативку и снять в банкомате. Мне Тигипко комиссию не врубит?