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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2298229923002301

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:01

  Vorlon написав:
  mustbe написав:+1 - Всегда гашусь в последний день утром.
Не корысти ради, а просто из принципа.
Если возникнет такой форс-мажор, который нельзя побороть за целый день, то и запас в день-два тут врядли поможет.

Может вы не работаете... Мне бросить работу и побежать решать вопросы может очень дорого выйти...

Не работаю. Но в принципе нынешние технологии в большинстве случаев таки позволяют решить проблему - дистанционно. Ну и находясь, как я писал уже выше где-нибудь на Филиппинах, смысла куда-либо бежать просто нет.
Кстати плюсую Mustbe - он описал как раз мой случай - я тоже почти всегда плачУ именно утром (для Филиппин это была вторая половина дня, но в Киеве было утро :)). Вот чего действительно не смогу никогда понять, это погашений а-ля 23-55, 19-25, 16-55 и т.п. в зависимости от того как банк проводит погашение. Вот это в моем понимании и есть гусарство чистой воды. :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:06

Хочу спросить у господ -офицеров.
Вот если перекинуть через СЭП на Ощадный , потом скинуть сумму на Плативку и снять в банкомате. Мне Тигипко комиссию не врубит?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:33

  Goodman написав:Хочу спросить у господ -офицеров.
Вот если перекинуть через СЭП на Ощадный , потом скинуть сумму на Плативку и снять в банкомате. Мне Тигипко комиссию не врубит?

Нет не врубит. Правда зачем ждать сэпа? Можно через тас2ю еще раньше деньги поиметь! Или у Вас приват?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:17

  Goodman написав:Хочу спросить у господ -офицеров.
Вот если перекинуть через СЭП на Ощадный , потом скинуть сумму на Плативку и снять в банкомате. Мне Тигипко комиссию не врубит?


если скините после 10 вечера или в выходные и снимать будете в банкоматах Таси - то в теории могут
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите, плз, есть ли вариант выводить бонусы с Б5 напрямую на Ощадный минуя счёт карты (без открытия плативки)?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:42

  dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, есть ли вариант выводить бонусы с Б5 напрямую на Ощадный минуя счёт карты (без открытия плативки)?

Нет.
slasva
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:22

  slasva написав:
  dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, есть ли вариант выводить бонусы с Б5 напрямую на Ощадный минуя счёт карты (без открытия плативки)?

Нет.

Как нет, если плативка тут не нужна?

2 dr_morgenstern поясните. Без открытия плативки? Или минуя вообще любой счет карты?

1.Если без плативки - то у меня, например, ее вообще нет.
2.Если минуя любой счет карты - то нужна какая-то карта (Б5, пенсионная, плативка, вика).
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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