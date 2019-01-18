ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:01
Vorlon написав: mustbe написав:
+1 - Всегда гашусь в последний день утром.
Не корысти ради, а просто из принципа.
Если возникнет такой форс-мажор, который нельзя побороть за целый день, то и запас в день-два тут врядли поможет.
Может вы не работаете... Мне бросить работу и побежать решать вопросы может очень дорого выйти...
Не работаю. Но в принципе нынешние технологии в большинстве случаев таки позволяют решить проблему - дистанционно. Ну и находясь, как я писал уже выше где-нибудь на Филиппинах, смысла куда-либо бежать просто нет.
Кстати плюсую Mustbe - он описал как раз мой случай - я тоже почти всегда плачУ именно утром (для Филиппин это была вторая половина дня, но в Киеве было утро
). Вот чего действительно не смогу никогда понять, это погашений а-ля 23-55, 19-25, 16-55 и т.п. в зависимости от того как банк проводит погашение. Вот это в моем понимании и есть гусарство чистой воды.
Flamingo
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:06
Хочу спросить у господ -офицеров.
Вот если перекинуть через СЭП на Ощадный , потом скинуть сумму на Плативку и снять в банкомате. Мне Тигипко комиссию не врубит?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:33
Goodman написав:
Хочу спросить у господ -офицеров.
Вот если перекинуть через СЭП на Ощадный , потом скинуть сумму на Плативку и снять в банкомате. Мне Тигипко комиссию не врубит?
Нет не врубит. Правда зачем ждать сэпа? Можно через тас2ю еще раньше деньги поиметь! Или у Вас приват?
Flamingo
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:17
Goodman написав:
Хочу спросить у господ -офицеров.
Вот если перекинуть через СЭП на Ощадный , потом скинуть сумму на Плативку и снять в банкомате. Мне Тигипко комиссию не врубит?
если скините после 10 вечера или в выходные и снимать будете в банкоматах Таси - то в теории могут
uaprofi
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Додано: Суб 19 січ, 2019 11:21
Подскажите, плз, есть ли вариант выводить бонусы с Б5 напрямую на Ощадный минуя счёт карты (без открытия плативки)?
dr_morgenstern
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Додано: Суб 19 січ, 2019 11:42
dr_morgenstern написав:
Подскажите, плз, есть ли вариант выводить бонусы с Б5 напрямую на Ощадный минуя счёт карты (без открытия плативки)?
Нет.
slasva
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:22
slasva написав: dr_morgenstern написав:
Подскажите, плз, есть ли вариант выводить бонусы с Б5 напрямую на Ощадный минуя счёт карты (без открытия плативки)?
Нет.
Как нет, если плативка тут не нужна?
2 dr_morgenstern
поясните. Без открытия плативки? Или минуя вообще любой счет карты?
1.Если без плативки - то у меня, например, ее вообще нет.
2.Если минуя любой счет карты - то нужна
какая-то
карта (Б5, пенсионная, плативка, вика).
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:46
dr_morgenstern написав:
Подскажите, плз, есть ли вариант выводить бонусы с Б5 напрямую на Ощадный минуя счёт карты (без открытия плативки)?
С Бонусного счета можно вывести средства только на текущий или карточный счет
Ощадный 2620 -- счет бессрочного депозита
Выводите на Б5, в счет погашения задолженности
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:54
-rx- написав: slasva написав: dr_morgenstern написав:
Подскажите, плз, есть ли вариант выводить бонусы с Б5 напрямую на Ощадный минуя счёт карты (без открытия плативки)?
Нет.
Как нет, если плативка тут не нужна?
2 dr_morgenstern
поясните. Без открытия плативки? Или минуя вообще любой счет карты?
1.Если без плативки - то у меня, например, ее вообще нет.
2.Если минуя любой счет карты - то нужна
какая-то
карта (Б5, пенсионная, плативка, вика).
Дело в том, что у свежеиспечённой обладательницы Б5 в пудра-варианте других ТАСовских карт нет, и открывать особо не хочет.
dr_morgenstern
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:55
dr_morgenstern написав:
Дело в том, что у свежеиспечённой обладательницы Б5 в пудра-варианте других ТАСовских карт нет, и открывать особо не хочет.
Ну так в Вашем случае - гасить сразу часть задолженности не худший вариант. Немного теряете проценты, но это критично на больших суммах, а на мелких - как раз для Вас неплохой вариант.
Flamingo
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