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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 січ, 2019 12:57
Flamingo написав: dr_morgenstern написав:
Дело в том, что у свежеиспечённой обладательницы Б5 в пудра-варианте других ТАСовских карт нет, и открывать особо не хочет.
Ну так в Вашем случае - гасить сразу часть задолженности не худший вариант. Немного теряете проценты, но это критично на больших суммах, а на мелких - как раз для Вас неплохой вариант.
Просто дали относительно большой (для ТАСа) лимит, было бы интересно поиграться
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