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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2299230023012302

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Flamingo написав:
  dr_morgenstern написав:Дело в том, что у свежеиспечённой обладательницы Б5 в пудра-варианте других ТАСовских карт нет, и открывать особо не хочет.

Ну так в Вашем случае - гасить сразу часть задолженности не худший вариант. Немного теряете проценты, но это критично на больших суммах, а на мелких - как раз для Вас неплохой вариант.
Просто дали относительно большой (для ТАСа) лимит, было бы интересно поиграться ;)
dr_morgenstern
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Повідомлень: 28
З нами з: 22.06.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 2299230023012302
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