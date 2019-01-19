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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 січ, 2019 12:57
Flamingo написав: dr_morgenstern написав:
Дело в том, что у свежеиспечённой обладательницы Б5 в пудра-варианте других ТАСовских карт нет, и открывать особо не хочет.
Ну так в Вашем случае - гасить сразу часть задолженности не худший вариант. Немного теряете проценты, но это критично на больших суммах, а на мелких - как раз для Вас неплохой вариант.
Просто дали относительно большой (для ТАСа) лимит, было бы интересно поиграться
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dr_morgenstern
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Додано: Суб 19 січ, 2019 15:06
покупал с пудры онлайн, деньги сначала заблокировали с одним МСС, потом списали с другим МСС и кешбек естесна не налили
Предавторизация : МСС 5641, покупка прошла : МСС 4812
магаз pampik.ua
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HackStock
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Додано: Суб 19 січ, 2019 15:56
HackStock написав:
...деньги сначала заблокировали с одним МСС, потом списали с другим МСС и кешбек естесна не налили
Не думал, что такое возможно.
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MASolomko
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Додано: Суб 19 січ, 2019 16:17
А где вы mmc смотрите в тасе?
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Ivanhoe
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Додано: Суб 19 січ, 2019 16:58
MASolomko написав: HackStock написав:
...деньги сначала заблокировали с одним МСС, потом списали с другим МСС и кешбек естесна не налили
Не думал, что такое возможно.
Возможно, я такое наблюдал несколько раз на транзакциях за границей и при оплате в приват24.
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antey718
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Додано: Суб 19 січ, 2019 17:44
dr_morgenstern написав:
Дело в том, что у свежеиспечённой обладательницы Б5 в пудра-варианте других ТАСовских карт нет, и открывать особо не хочет.
Т.е. она не хочет бонусы тратить на погашение кредита, а хочет их положить на ощадный, чтобы трошки процентов во время грейса подзаработать?
Та сколько там тех бонусов?
Это уже не свинорыльство - а хрякорыльство какое-то
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
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-rx-
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Додано: Суб 19 січ, 2019 19:24
Ivanhoe написав:
А где вы mmc смотрите в тасе?
в поддержке спросил
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Hack-Stock
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