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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Flamingo написав:
  dr_morgenstern написав:Дело в том, что у свежеиспечённой обладательницы Б5 в пудра-варианте других ТАСовских карт нет, и открывать особо не хочет.

Ну так в Вашем случае - гасить сразу часть задолженности не худший вариант. Немного теряете проценты, но это критично на больших суммах, а на мелких - как раз для Вас неплохой вариант.
Просто дали относительно большой (для ТАСа) лимит, было бы интересно поиграться ;)
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

покупал с пудры онлайн, деньги сначала заблокировали с одним МСС, потом списали с другим МСС и кешбек естесна не налили

Предавторизация : МСС 5641, покупка прошла : МСС 4812 :twisted:

магаз pampik.ua
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  HackStock написав:...деньги сначала заблокировали с одним МСС, потом списали с другим МСС и кешбек естесна не налили
Не думал, что такое возможно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:17

А где вы mmc смотрите в тасе?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:58

  MASolomko написав:
  HackStock написав:...деньги сначала заблокировали с одним МСС, потом списали с другим МСС и кешбек естесна не налили
Не думал, что такое возможно.


Возможно, я такое наблюдал несколько раз на транзакциях за границей и при оплате в приват24.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:44

  dr_morgenstern написав:Дело в том, что у свежеиспечённой обладательницы Б5 в пудра-варианте других ТАСовских карт нет, и открывать особо не хочет.

Т.е. она не хочет бонусы тратить на погашение кредита, а хочет их положить на ощадный, чтобы трошки процентов во время грейса подзаработать?

Та сколько там тех бонусов?
Это уже не свинорыльство - а хрякорыльство какое-то :mrgreen:
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:24

  Ivanhoe написав:А где вы mmc смотрите в тасе?

в поддержке спросил
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:12

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

-rx- написав:
  dr_morgenstern написав:Дело в том, что у свежеиспечённой обладательницы Б5 в пудра-варианте других ТАСовских карт нет, и открывать особо не хочет.

Т.е. она не хочет бонусы тратить на погашение кредита, а хочет их положить на ощадный, чтобы трошки процентов во время грейса подзаработать?

Та сколько там тех бонусов?
Это уже не свинорыльство - а хрякорыльство какое-то :mrgreen:
Да сколько б тех бонусов ни было - если есть возможность придать копеечке ускорение, то почему бы и нет? ;)
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:19

  dr_morgenstern написав:Да сколько б тех бонусов ни было - если есть возможность придать копеечке ускорение, то почему бы и нет? ;)

Ну это если не хрен делать, то да - почему бы и нет :D Я ни разу таким не заморачивался...
Vorlon
 
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