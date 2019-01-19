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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2300230123022303

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:15

осьмак копи́ стереже

  THB написав:
  Vorlon написав:
  dr_morgenstern написав:Да сколько б тех бонусов ни было - если есть возможность придать копеечке ускорение, то почему бы и нет? ;)

Ну это если не хрен делать, то да - почему бы и нет :D Я ни разу таким не заморачивался...

Копейка рубль бережет! :) Пусть начинает с малого.

Ну тиоритичиски под 17% за 55дн выходит не более 20,62грн, т.е. на абонку под Ультру Алкину еле-еле набежит. Но таки гроши :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 2300230123022303
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