Ну тиоритичиски под 17% за 55дн выходит не более 20,62грн, т.е. на абонку под Ультру Алкину еле-еле набежит. Но таки гроши
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 14:15
осьмак копи́ стереже
Ну тиоритичиски под 17% за 55дн выходит не более 20,62грн, т.е. на абонку под Ультру Алкину еле-еле набежит. Но таки гроши
... делайте хоть что-нибудь!
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