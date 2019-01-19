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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 14:15
THB написав: Vorlon написав: dr_morgenstern написав:
Да сколько б тех бонусов ни было - если есть возможность придать копеечке ускорение, то почему бы и нет?
Ну это если не хрен делать, то да - почему бы и нет
Я ни разу таким не заморачивался...
Копейка рубль бережет!
Пусть начинает с малого.
Ну тиоритичиски под 17% за 55дн выходит не более 20,62грн, т.е. на абонку под Ультру Алкину еле-еле набежит. Но таки гроши
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 20 січ, 2019 16:28
а шо ТАС2Ю сегодня паламался?
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uaprofi
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Додано: Нед 20 січ, 2019 16:47
uaprofi написав:
а шо ТАС2Ю сегодня паламался?
Не впускає?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 20 січ, 2019 16:49
klug написав: uaprofi написав:
а шо ТАС2Ю сегодня паламался?
Не впускає?
ага
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uaprofi
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:02
uaprofi написав: klug написав: uaprofi написав:
а шо ТАС2Ю сегодня паламался?
Не впускає?
ага
Плановые работы по установке обновлений серверного оборудования банка:https://tascombank.ua/content/view/1602 ... g,russian/
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Kevin
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:04
Пишут, что в системе идут технические работы.
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vnpe1
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:15
а кто-то может сказать что он точно видел это объявление 18 числа?
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uaprofi
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:22
А кто знает, как в TAS2U посмотреть номер счета к Пудре. Или, может можно зарегать нормальный ТАС24?
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wig
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:42
wig написав:
А кто знает, как в TAS2U посмотреть номер счета к Пудре. Или, может можно зарегать нормальный ТАС24?
Позвонить на саппорт, чат не скажет
... делайте хоть что-нибудь!
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