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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2301230223032304

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:46

wig, а тоо. Подготовьте её :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:50

  clientage написав:wig, а тоо. Подготовьте её :)

На крайняк можно кинуть на ощадный, который виден даже в ТАС2У, и уже с него снять на Пудру.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:55

  wig написав:Так звонок через допрос модницы?


шо твоя тоже "стесняется" общаться с сапортом?
договор она же подписывала? в договоре есть номер счёта
ещё если было начисление кашбека можно глянуть историю бонусов там есть счёт карты
ещё можно скинуть с ощадного тоже вроде будет видно счёт на который перевело в описании
а шо тас2ю заработал?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:47

  uaprofi написав:
  wig написав:Так звонок через допрос модницы?


шо твоя тоже "стесняется" общаться с сапортом?
договор она же подписывала? в договоре есть номер счёта
ещё если было начисление кашбека можно глянуть историю бонусов там есть счёт карты
ещё можно скинуть с ощадного тоже вроде будет видно счёт на который перевело в описании
а шо тас2ю заработал?

по в истории начислений в Бонуснов таки есть счет, а вот в списании нет -- прочерк стоит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:18

  uaprofi написав:в договоре есть номер счёта

Договор универсальный на присоединение к банковскому обслуживанию.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:11

  wig написав:
  uaprofi написав:в договоре есть номер счёта

Договор универсальный на присоединение к банковскому обслуживанию.


там в самом низу где отметка банка - фраза "дозволяю відкриття ..."
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:17

  uaprofi написав:там в самом низу где отметка банка - фраза "дозволяю відкриття ..

Да, есть. Спасибо за помощь.
wig
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