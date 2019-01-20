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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 18:46
wig
, а тоо. Подготовьте её
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 20 січ, 2019 18:55
wig написав:
Так звонок через допрос модницы?
шо твоя тоже "стесняется" общаться с сапортом?
договор она же подписывала? в договоре есть номер счёта
ещё если было начисление кашбека можно глянуть историю бонусов там есть счёт карты
ещё можно скинуть с ощадного тоже вроде будет видно счёт на который перевело в описании
а шо тас2ю заработал?
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uaprofi
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Додано: Нед 20 січ, 2019 19:47
uaprofi написав: wig написав:
Так звонок через допрос модницы?
шо твоя тоже "стесняется" общаться с сапортом?
договор она же подписывала? в договоре есть номер счёта
ещё если было начисление кашбека можно глянуть историю бонусов там есть счёт карты
ещё можно скинуть с ощадного тоже вроде будет видно счёт на который перевело в описании
а шо тас2ю заработал?
по в истории начислений в Бонуснов таки есть счет, а вот в списании нет -- прочерк стоит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:18
uaprofi написав:
в договоре есть номер счёта
Договор универсальный на присоединение к банковскому обслуживанию.
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wig
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Додано: Нед 20 січ, 2019 23:11
wig написав: uaprofi написав:
в договоре есть номер счёта
Договор универсальный на присоединение к банковскому обслуживанию.
там в самом низу где отметка банка
- фраза "дозволяю відкриття ..."
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uaprofi
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Додано: Нед 20 січ, 2019 23:17
uaprofi написав:
там в самом низу где отметка банка - фраза "дозволяю відкриття ..
Да, есть. Спасибо за помощь.
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wig
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Додано: Пон 21 січ, 2019 07:59
Faceless написав:
Пізно, вже все. Реєстрація закрита. Хоча ТАС24 працює.
А по функціоналу фактично зрівнялися ніби
В TAS2U нельзя гасить кредитку со сберсчета регулярным платежом. Для меня это большой минус
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Valt22
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Додано: Пон 21 січ, 2019 08:28
Valt22 написав: Faceless написав:
Пізно, вже все. Реєстрація закрита. Хоча ТАС24 працює.
А по функціоналу фактично зрівнялися ніби
В TAS2U нельзя гасить кредитку со сберсчета регулярным платежом. Для меня это большой минус
Регулярные платежи в ТАС2Ю недавно добавили, может уже можно
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Faceless
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Додано: Пон 21 січ, 2019 08:41
Faceless написав: Valt22 написав: Faceless написав:
Пізно, вже все. Реєстрація закрита. Хоча ТАС24 працює.
А по функціоналу фактично зрівнялися ніби
В TAS2U нельзя гасить кредитку со сберсчета регулярным платежом. Для меня это большой минус
Регулярные платежи в ТАС2Ю недавно добавили, может уже можно
Тех что меня интересуют там нет.
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Valt22
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