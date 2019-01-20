Насколько я понял: в тас2ю регплатежи (как и платежи по реквизитам) - только с тасовских карт.
Что явно не есть гуд
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Додано: Пон 21 січ, 2019 09:19
Насколько я понял: в тас2ю регплатежи (как и платежи по реквизитам) - только с тасовских карт.
Что явно не есть гуд
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Пон 21 січ, 2019 09:53
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Сегодня звонили с Киева и интересовались почему я не пользуюсь weekend'ом. Хотя под конец декабря пару оплат делал в интернете, как и в начале января оплатил комуналку.
Неожиданный звонок.
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:37
Тоже был такой звонок на прошлой неделе, хотя картой пользуюсь иногда
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:07
В описании "Ощадного" в ТАС 24 есть графа "Начисленные, но не выплаченные проценты". Что это такое, кто-нибудь знает? Это счетчик начисленных процентов ежедневный? Закинул около тысячи в субботу на ощадный, но сегодня в этой графе по-прежнему 0, хотя полный день (вчера) деньги уже пролежали на счете... Почему не обновляется? Или это не то, что я думаю?
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:11
Это то, шо вы думаете. Но, скорее всего, ваши гроши еще не поступили на счет депозита, т.к. средства зачисляются только в ОПЕРдень. Гляньте выписку по депо в вэб-ТАС24
С ТАС2Ю у Таськи оч. прикольно все происходит. Через их Сбер мона крутить гроши 24/7, но вот сами %% похоже по обычному регламенту таки начисляются
... делайте хоть что-нибудь!
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