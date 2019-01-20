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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 09:19

Насколько я понял: в тас2ю регплатежи (как и платежи по реквизитам) - только с тасовских карт.
Что явно не есть гуд
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 09:41

Хуже, что регистрацию в ТАС24 прикрыли.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 09:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Сегодня звонили с Киева и интересовались почему я не пользуюсь weekend'ом. Хотя под конец декабря пару оплат делал в интернете, как и в начале января оплатил комуналку.

Неожиданный звонок.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:37

  MASolomko написав:Сегодня звонили с Киева и интересовались почему я не пользуюсь weekend'ом. Хотя под конец декабря пару оплат делал в интернете, как и в начале января оплатил комуналку.

Тоже был такой звонок на прошлой неделе, хотя картой пользуюсь иногда :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:07

В описании "Ощадного" в ТАС 24 есть графа "Начисленные, но не выплаченные проценты". Что это такое, кто-нибудь знает? Это счетчик начисленных процентов ежедневный? Закинул около тысячи в субботу на ощадный, но сегодня в этой графе по-прежнему 0, хотя полный день (вчера) деньги уже пролежали на счете... Почему не обновляется? Или это не то, что я думаю?
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:11

  Stargazer212 написав:В описании "Ощадного" в ТАС 24 есть графа "Начисленные, но не выплаченные проценты". Что это такое, кто-нибудь знает? Это счетчик начисленных процентов ежедневный? Закинул около тысячи в субботу на ощадный, но сегодня в этой графе по-прежнему 0, хотя полный день (вчера) деньги уже пролежали на счете... Почему не обновляется? Или это не то, что я думаю?

Это то, шо вы думаете. Но, скорее всего, ваши гроши еще не поступили на счет депозита, т.к. средства зачисляются только в ОПЕРдень. Гляньте выписку по депо в вэб-ТАС24
С ТАС2Ю у Таськи оч. прикольно все происходит. Через их Сбер мона крутить гроши 24/7, но вот сами %% похоже по обычному регламенту таки начисляются
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:15

Всем доброго дня и удачной недели!
Оформил недавно Weekendcard. Налили немного кредитного лимита - 10000 грн. В декабре использовал всю сумму под 0. На прошлой неделе загнал по СЭП нужную сумму на 2620... (упало на дебетный счет). Т. к. до 25 была еще куча времени - решил закинуть средства через TAS2U на депозит. Сегодня вернул средства на карту, чтобы погасить задолженность. Зашли на дебетный счет. Пытаюсь перевести на погашение кред. лимита через меню "погасить кредит - перевести с карты", а оно не уходит. Что я делаю не так?
Может проблема в том, что система пишет, что полная сумма к погашению 9999.00, а я пытаюсь перевести 10000.00? Ну так реальная задолженность и есть 10000.00...
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:17

  clientage написав:
  Stargazer212 написав:В описании "Ощадного" в ТАС 24 есть графа "Начисленные, но не выплаченные проценты". Что это такое, кто-нибудь знает? Это счетчик начисленных процентов ежедневный? Закинул около тысячи в субботу на ощадный, но сегодня в этой графе по-прежнему 0, хотя полный день (вчера) деньги уже пролежали на счете... Почему не обновляется? Или это не то, что я думаю?

Это то, шо вы думаете. Но, скорее всего, ваши гроши еще не поступили на счет депозита, т.к. средства зачисляются только в ОПЕРдень. Гляньте выписку по депо в вэб-ТАС24
С ТАС2Ю у Таськи оч. прикольно все происходит. Через их Сбер мона крутить гроши 24/7, но вот сами %% похоже по обычному регламенту таки начисляются

Спасибо, понял!
Stargazer212
 
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