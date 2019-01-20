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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:49

Aps

Спасибо, пробовал погасить меньшую сумму - результат аналогичный: "Операцію відхилено, перевищено ліміт..."
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:55

  Anadonta написав:"Операцію відхилено, перевищено ліміт..."

А что в лимитах по карте установлено? (тап по карточке или значок шестеренки)
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:56

-rx-

Тоже думал, проблема с лимитами - все поднял до 10000.00 грн. - все равно не хочет...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:57

... странно, а через TAC24 пошло...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:58

Становится еще интересней - с дебетного уже списало, а на кредитном так и не появилось...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:59

  Anadonta написав:... странно, а через TAC24 пошло...

ТАС24 работает через АБС, а ТАС2Ю через р2р
Думаю шото с лимитами на р2р, по умолчанию там 5500 на операцию, 15К/дн(24ч?), вы могли уже на шото попалить эти лимиты :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:28

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

оказывается у таськи не просто 5% на долларовый вклад (годовой) а еще +0,5% если на новенького.
не плохо - самое лучшее предложение на рынке ИМХО.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:34

  mephala написав:оказывается у таськи не просто 5% на долларовый вклад (годовой) а еще +0,5% если на новенького.

Где брать эти плюс 0,5?
wig
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