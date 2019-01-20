Aps
Спасибо, пробовал погасить меньшую сумму - результат аналогичный: "Операцію відхилено, перевищено ліміт..."
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Додано: Пон 21 січ, 2019 11:49
Aps
Спасибо, пробовал погасить меньшую сумму - результат аналогичный: "Операцію відхилено, перевищено ліміт..."
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:55
А что в лимитах по карте установлено? (тап по карточке или значок шестеренки)
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:56
-rx-
Тоже думал, проблема с лимитами - все поднял до 10000.00 грн. - все равно не хочет...
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:58
Становится еще интересней - с дебетного уже списало, а на кредитном так и не появилось...
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:59
ТАС24 работает через АБС, а ТАС2Ю через р2р
Думаю шото с лимитами на р2р, по умолчанию там 5500 на операцию, 15К/дн(24ч?), вы могли уже на шото попалить эти лимиты
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:28
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
оказывается у таськи не просто 5% на долларовый вклад (годовой) а еще +0,5% если на новенького.
не плохо - самое лучшее предложение на рынке ИМХО.
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:34
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