ramaz написав:
https://tascombank.ua/content/view/1052/45/lang,russian/
Спасибо! А за открытие в ИБ сейчас те же 0,5 не докидывают?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:25
Спасибо! А за открытие в ИБ сейчас те же 0,5 не докидывают?
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:52
Спасибо!
Не стану вникать в детали. Хорошо, хоть через ТАС24 работает. Уже все зачислилось!
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:52
другой информации не нашла
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:57
vollena71
А тут написано до 31 декабря
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
Додано: Пон 21 січ, 2019 14:04
Pudra
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Пон 21 січ, 2019 14:15
Это случайно не о припейдной пудре (без кешбека)?
Хоте на припейдных нет и процента на остаток
Интересно, на каком основании именно на эту карту не распространяется ФГВ? Чем она отличается от Б5?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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