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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:25


Спасибо! А за открытие в ИБ сейчас те же 0,5 не докидывают?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:52

  clientage написав:
  Anadonta написав:... странно, а через TAC24 пошло...

ТАС24 работает через АБС, а ТАС2Ю через р2р
Думаю шото с лимитами на р2р, по умолчанию там 5500 на операцию, 15К/дн(24ч?), вы могли уже на шото попалить эти лимиты :wink:


Спасибо!
Не стану вникать в детали. Хорошо, хоть через ТАС24 работает. Уже все зачислилось!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:52

  Олег1964 написав:Подскажите, пжт, а кешбэк 7% на аптеки пенсам по их картам остался в этом году?

С 1 августа 2018 года по 1 апреля 2019 года ...
другой информации не нашла
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:57

vollena71
А тут написано до 31 декабря
http://tascombank.ua/content/view/1477/ ... g,russian/
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югин
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:04

Pudra

Свои деньги на Пудре держать не следует...Зображення
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:15

  vollena71 написав:Свои деньги на Пудре держать не следует...

Это случайно не о припейдной пудре (без кешбека)?
Хоте на припейдных нет и процента на остаток :|

Интересно, на каком основании именно на эту карту не распространяется ФГВ? Чем она отличается от Б5?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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