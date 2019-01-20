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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:25
Спасибо! А за открытие в ИБ сейчас те же 0,5 не докидывают?
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wig
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Додано: Пон 21 січ, 2019 13:52
clientage написав: Anadonta написав:
... странно, а через TAC24 пошло...
ТАС24 работает через АБС, а ТАС2Ю через р2р
Думаю шото с лимитами на р2р, по умолчанию там 5500 на операцию, 15К/дн(24ч?), вы могли уже на шото попалить эти лимиты
Спасибо!
Не стану вникать в детали. Хорошо, хоть через ТАС24 работает. Уже все зачислилось!
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Anadonta
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Додано: Пон 21 січ, 2019 13:52
С 1 августа 2018 года по 1 апреля 2019 года ...
Олег1964 написав:
Подскажите, пжт, а кешбэк 7% на аптеки пенсам по их картам остался в этом году?
другой информации не нашла
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Пон 21 січ, 2019 13:57
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
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югин
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Додано: Пон 21 січ, 2019 14:04
Свои деньги на Пудре держать не следует...
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Пон 21 січ, 2019 14:15
vollena71 написав:
Свои деньги на Пудре держать не следует...
Это случайно не о припейдной пудре (без кешбека)?
Хоте на припейдных нет и процента на остаток
Интересно, на каком основании именно на эту карту не распространяется ФГВ? Чем она отличается от Б5?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 21 січ, 2019 14:24
vollena71 написав:
Свои деньги на Пудре держать не следует...
Ну этого не может быть по закону, если конечно пудру выдали не под депозит
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Додано: Пон 21 січ, 2019 14:26
Вкладчик1234 написав: vollena71 написав:
Свои деньги на Пудре держать не следует...
Это случайно не о припейдной пудре (без кешбека)?
Хоте на припейдных нет и процента на остаток
Интересно, на каком основании именно на эту карту не распространяется ФГВ? Чем она отличается от Б5?
Назва:Кредитна картка Велика пятірка Тип: Кредитка MASTERCARD WORLD PUDRA МИТТЄВА
Позже посмотрю, может и на Б5 есть такая строчка
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Пон 21 січ, 2019 14:39
vollena71 написав: Вкладчик1234 написав: vollena71 написав:
Свои деньги на Пудре держать не следует...
Это случайно не о припейдной пудре (без кешбека)?
Хоте на припейдных нет и процента на остаток
Интересно, на каком основании именно на эту карту не распространяется ФГВ? Чем она отличается от Б5?
Назва:Кредитна картка Велика пятірка Тип: Кредитка MASTERCARD WORLD PUDRA МИТТЄВА
Позже посмотрю, может и на Б5 есть такая строчка
так на карту или на вклад?
Похоже, кто-то неадекватный просто скопипастил бухвачки откуда-то в договор по Пудре
Мож СЛТ припудрит ему мосХи пока непоздно
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 21 січ, 2019 14:50
clientage написав:
Похоже, кто-то неадекватный просто скопипастил бухвачки откуда-то в договор по Пудре
Такие буквочки ещё поискать нужно...
Вкладчик1234 написав:
Это случайно не о припейдной пудре (без кешбека)?
А на припейдную договор разве заключается?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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