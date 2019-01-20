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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:03

  vollena71 написав:
  Вкладчик1234 написав:Это случайно не о припейдной пудре (без кешбека)?

А на припейдную договор разве заключается?

Бумажный нет.
Скорее всего "публичная оферта" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:22

Доброго вечора!Як переказати без комісії кошти з ощадного рахунку(грн) на В5?.Є також платівка.
Volodymyr Lviv
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:39

  Volodymyr Lviv написав:Доброго вечора!Як переказати без комісії кошти з ощадного рахунку(грн) на В5?.Є також платівка.

Нажать в TAS2U "Депозиты" потом "Зняты з депозыту" и далее - выбрать на какую карту.
Потом всякие там смс-коды подтверждения и ожидание минут 5-10... Вуаля :mrgreen:
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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