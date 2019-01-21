Бумажный нет.
Скорее всего "публичная оферта"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 15:03
Бумажный нет.
Скорее всего "публичная оферта"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 21 січ, 2019 19:22
Доброго вечора!Як переказати без комісії кошти з ощадного рахунку(грн) на В5?.Є також платівка.
Додано: Пон 21 січ, 2019 19:39
Нажать в TAS2U "Депозиты" потом "Зняты з депозыту" и далее - выбрать на какую карту.
Потом всякие там смс-коды подтверждения и ожидание минут 5-10... Вуаля
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: Пон 21 січ, 2019 23:01
Если на ощадный кинуть 105$, то по 2% годовых будет считать на все 105$ или только на 5$?
Додано: Пон 21 січ, 2019 23:09
если до этого там было 0, то только на $5
Таська изобретательна
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 22 січ, 2019 04:56
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Если открывать депозит в валюте лучше это делать в отделении или через Интернет банкинг? В Интернет банкинге доступны базовые функции по операциям с депозитами?
Какую карту открывают под валютный вклад?
Быть может еще какие то тонкости существуют?
Жизнь - Родине, честь - никому
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