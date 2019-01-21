Додано: Вів 22 січ, 2019 08:04

Surferlox написав: Если открывать депозит в валюте лучше это делать в отделении или через Интернет банкинг? В Интернет банкинге доступны базовые функции по операциям с депозитами?

Какую карту открывают под валютный вклад?

Быть может еще какие то тонкости существуют? Если открывать депозит в валюте лучше это делать в отделении или через Интернет банкинг? В Интернет банкинге доступны базовые функции по операциям с депозитами?Какую карту открывают под валютный вклад?Быть может еще какие то тонкости существуют?

Если у Вас уже есть валютная карта Таси и на ней есть валюта - то тогда можно открыться и через и-нет. Если карты (или валюты на ней) нет - тогда только в отделении. По сути оба способа равны и сейчас особых преимущств нету - разве что договор в отделении выдают сразу. Раньше пр открытии через и-нет был бонус.Базовые функции по управлению депо в тас2ю присутсвуют - открытие депо с карты, включение-отключение пролонгации. Тас24 Вам уже не откроют (по крайней мере тут писали что уже не открывают)При открытии валютного депо открывают сразу 2 карты "Пластинка" (Платівка) - одну в гривне, вторую в валюте вклада. В принципе карты бесплатны, но на них платное смс-информирование. Его надо отключить сразу. Правда бывает, что оно самопроизвольно включается и списывает 10 грн. комиса, тогда пишете заявление в отелении об отключении и оставляете себе копию на случай повторных включений. Но может и не включится - у меня по трем аккам - включилось только по одному однажды.Если вкладов в банке не было последние 3 месяца - при открытии вклада у вас будет чуть выше % ставка.В общем как-то так