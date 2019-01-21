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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2306230723082309>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:03

  vollena71 написав:
  Вкладчик1234 написав:Это случайно не о припейдной пудре (без кешбека)?

А на припейдную договор разве заключается?

Бумажный нет.
Скорее всего "публичная оферта" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:22

Доброго вечора!Як переказати без комісії кошти з ощадного рахунку(грн) на В5?.Є також платівка.
Volodymyr Lviv
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:39

  Volodymyr Lviv написав:Доброго вечора!Як переказати без комісії кошти з ощадного рахунку(грн) на В5?.Є також платівка.

Нажать в TAS2U "Депозиты" потом "Зняты з депозыту" и далее - выбрать на какую карту.
Потом всякие там смс-коды подтверждения и ожидание минут 5-10... Вуаля :mrgreen:
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 23:01

Если на ощадный кинуть 105$, то по 2% годовых будет считать на все 105$ или только на 5$?
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 23:09

  mihasik написав:Если на ощадный кинуть 105$, то по 2% годовых будет считать на все 105$ или только на 5$?

если до этого там было 0, то только на $5
Таська изобретательна :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 04:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Если открывать депозит в валюте лучше это делать в отделении или через Интернет банкинг? В Интернет банкинге доступны базовые функции по операциям с депозитами?
Какую карту открывают под валютный вклад?
Быть может еще какие то тонкости существуют?
Жизнь - Родине, честь - никому
Surferlox
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 08:04

  Surferlox написав:Если открывать депозит в валюте лучше это делать в отделении или через Интернет банкинг? В Интернет банкинге доступны базовые функции по операциям с депозитами?
Какую карту открывают под валютный вклад?
Быть может еще какие то тонкости существуют?

Если у Вас уже есть валютная карта Таси и на ней есть валюта - то тогда можно открыться и через и-нет. Если карты (или валюты на ней) нет - тогда только в отделении. По сути оба способа равны и сейчас особых преимущств нету - разве что договор в отделении выдают сразу. Раньше пр открытии через и-нет был бонус.
Базовые функции по управлению депо в тас2ю присутсвуют - открытие депо с карты, включение-отключение пролонгации. Тас24 Вам уже не откроют (по крайней мере тут писали что уже не открывают)
При открытии валютного депо открывают сразу 2 карты "Пластинка" (Платівка) - одну в гривне, вторую в валюте вклада. В принципе карты бесплатны, но на них платное смс-информирование. Его надо отключить сразу. Правда бывает, что оно самопроизвольно включается и списывает 10 грн. комиса, тогда пишете заявление в отелении об отключении и оставляете себе копию на случай повторных включений. Но может и не включится - у меня по трем аккам - включилось только по одному однажды.
Если вкладов в банке не было последние 3 месяца - при открытии вклада у вас будет чуть выше % ставка.
В общем как-то так ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:23

  clientage написав:
  mihasik написав:Если на ощадный кинуть 105$, то по 2% годовых будет считать на все 105$ или только на 5$?

если до этого там было 0, то только на $5
Таська изобретательна :lol:

Т.е. какая бы ни была сумма, первые 100$ по 2% не будут считаться?
П.с. у всех так, на ощадных вкладах, или это тасин вымысел?))
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:27

  mihasik написав:Т.е. какая бы ни была сумма, первые 100$ по 2% не будут считаться?
П.с. у всех так, на ощадных вкладах, или это тасин вымысел?))

На всех ощадных этого банка на первую сотню проценты не начисляются. Не зависимо от валюты вклада.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:50

Всем доброго дня!
Вчера полностью погасил задолженность (декабрьские платежи) по кред. лимиту в льготном периоде. Сегодня - завтра уже можно совершать покупки или необходимо, чтобы эта сумма находилась на карте до 25 числа включительно? Задача - не попадать на уплату процентов банку...
Заранее благодарен!
Anadonta
 
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