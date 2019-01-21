Anadonta
Можно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:01
Можно, не попадете
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:06
Отлично, спасибо!
Надеялся, что так и есть, но на всякий случай решил уточнить...
Додано: Вів 22 січ, 2019 15:17
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
СЛТ покупает сеть аптек КОСМО.
Додано: Вів 22 січ, 2019 15:51
Более того, если лимит позволял тратить можно юыло уже и вчера и позавчера и начиная по сути с 31 декабря-1 января. Здесь нет требования загасится в ноль. Задолженность может быть переходящей. Главное до 25 числа текущего месяца включительно внести на счет погашение собственными средствами - сумму всех трат прошлого месяца (по состоянию проведенных сум на 1 число месяца).При этом в 0 гасится не обязательно.Имею перманентную задолженность с октября 2017 - все это время в 0 не выходил - полет нормальный .
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