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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2306230723082309

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:00

Anadonta
Можно
arkavs
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Повідомлень: 311
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:01

  Anadonta написав:Всем доброго дня!
Вчера полностью погасил задолженность (декабрьские платежи) по кред. лимиту в льготном периоде. Сегодня - завтра уже можно совершать покупки или необходимо, чтобы эта сумма находилась на карте до 25 числа включительно? Задача - не попадать на уплату процентов банку...
Заранее благодарен!

Можно, не попадете
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Повідомлень: 8939
З нами з: 23.01.13
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Подякували: 1259 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:06

Отлично, спасибо!
Надеялся, что так и есть, но на всякий случай решил уточнить...
Anadonta
 
Повідомлень: 456
З нами з: 25.11.12
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

СЛТ покупает сеть аптек КОСМО.
Amid
 
Повідомлень: 891
З нами з: 12.06.08
Подякував: 83 раз.
Подякували: 133 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:51

  Anadonta написав:Отлично, спасибо!
Надеялся, что так и есть, но на всякий случай решил уточнить...

Более того, если лимит позволял тратить можно юыло уже и вчера и позавчера и начиная по сути с 31 декабря-1 января. Здесь нет требования загасится в ноль. Задолженность может быть переходящей. Главное до 25 числа текущего месяца включительно внести на счет погашение собственными средствами - сумму всех трат прошлого месяца (по состоянию проведенных сум на 1 число месяца).При этом в 0 гасится не обязательно.Имею перманентную задолженность с октября 2017 - все это время в 0 не выходил - полет нормальный :).
Flamingo
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Повідомлень: 1356
З нами з: 20.03.15
Подякував: 36 раз.
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