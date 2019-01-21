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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:00

Anadonta
Можно
arkavs
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Повідомлень: 311
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:01

  Anadonta написав:Всем доброго дня!
Вчера полностью погасил задолженность (декабрьские платежи) по кред. лимиту в льготном периоде. Сегодня - завтра уже можно совершать покупки или необходимо, чтобы эта сумма находилась на карте до 25 числа включительно? Задача - не попадать на уплату процентов банку...
Заранее благодарен!

Можно, не попадете
Stringer
 
Повідомлень: 8940
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Подякували: 1259 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:06

Отлично, спасибо!
Надеялся, что так и есть, но на всякий случай решил уточнить...
Anadonta
 
Повідомлень: 456
З нами з: 25.11.12
Подякував: 32 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

СЛТ покупает сеть аптек КОСМО.
Amid
 
Повідомлень: 891
З нами з: 12.06.08
Подякував: 83 раз.
Подякували: 133 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:51

  Anadonta написав:Отлично, спасибо!
Надеялся, что так и есть, но на всякий случай решил уточнить...

Более того, если лимит позволял тратить можно юыло уже и вчера и позавчера и начиная по сути с 31 декабря-1 января. Здесь нет требования загасится в ноль. Задолженность может быть переходящей. Главное до 25 числа текущего месяца включительно внести на счет погашение собственными средствами - сумму всех трат прошлого месяца (по состоянию проведенных сум на 1 число месяца).При этом в 0 гасится не обязательно.Имею перманентную задолженность с октября 2017 - все это время в 0 не выходил - полет нормальный :).
Flamingo
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Повідомлень: 1356
З нами з: 20.03.15
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:58

  Flamingo написав:Если вкладов в банке не было последние 3 месяца - при открытии вклада у вас будет чуть выше % ставка.

єто только через отделение или через ИБ тоже можно?
J
 
Повідомлень: 4289
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:06

  J написав:
  Flamingo написав:Если вкладов в банке не было последние 3 месяца - при открытии вклада у вас будет чуть выше % ставка.

єто только через отделение или через ИБ тоже можно?

Для существующих клиентов, у которых на протяжении последних 90 дней не было открытых в ТАСКОМБАНКе срочных вкладов. Дополнительно +1% годовых в национальной и +0,5% годовых в иностранной валюте при оформлении депозита «Стабильный» в отделении на срок 3, 6, 9 и 12 месяцев.

ТАСКОМБАНК предлагает открыть депозит «Стабильный» в гривне на срок 6, 9 и 12 месяцев через приложение TAS2U и получить дополнительно + 2 % к базовой ставке
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлень: 1705
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