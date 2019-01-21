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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:00
Anadonta
Можно
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arkavs
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Додано: Вів 22 січ, 2019 11:01
Anadonta написав:
Всем доброго дня!
Вчера полностью погасил задолженность (декабрьские платежи) по кред. лимиту в льготном периоде. Сегодня - завтра уже можно совершать покупки или необходимо, чтобы эта сумма находилась на карте до 25 числа включительно? Задача - не попадать на уплату процентов банку...
Заранее благодарен!
Можно, не попадете
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Stringer
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Додано: Вів 22 січ, 2019 11:06
Отлично, спасибо!
Надеялся, что так и есть, но на всякий случай решил уточнить...
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Anadonta
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Додано: Вів 22 січ, 2019 15:17
СЛТ покупает сеть аптек КОСМО.
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Amid
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Додано: Вів 22 січ, 2019 15:51
Anadonta написав:
Отлично, спасибо!
Надеялся, что так и есть, но на всякий случай решил уточнить...
Более того, если лимит позволял тратить можно юыло уже и вчера и позавчера и начиная по сути с 31 декабря-1 января. Здесь нет требования загасится в ноль. Задолженность может быть переходящей. Главное до 25 числа текущего месяца включительно внести на счет погашение собственными средствами - сумму всех трат прошлого месяца (по состоянию проведенных сум на 1 число месяца).При этом в 0 гасится не обязательно.Имею перманентную задолженность с октября 2017 - все это время в 0 не выходил - полет нормальный
.
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Flamingo
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Додано: Вів 22 січ, 2019 16:58
Flamingo написав:
Если вкладов в банке не было последние 3 месяца - при открытии вклада у вас будет чуть выше % ставка.
єто только через отделение или через ИБ тоже можно?
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J
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Додано: Вів 22 січ, 2019 17:06
J написав: Flamingo написав:
Если вкладов в банке не было последние 3 месяца - при открытии вклада у вас будет чуть выше % ставка.
єто только через отделение или через ИБ тоже можно?
Для существующих клиентов, у которых на протяжении последних 90 дней не было открытых в ТАСКОМБАНКе срочных вкладов. Дополнительно +1% годовых в национальной и +0,5% годовых в иностранной валюте при оформлении депозита «Стабильный» в отделении на срок 3, 6, 9 и 12 месяцев.
ТАСКОМБАНК предлагает открыть депозит «Стабильный» в гривне на срок 6, 9 и 12 месяцев через приложение TAS2U и получить дополнительно + 2 % к базовой ставке
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:34
Flamingo
Спасибо за ценную информацию!
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Anadonta
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:59
Amid написав:
СЛТ покупает сеть аптек КОСМО.
Так что, скоро можно ожидать карту-кобренд "космо"?
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Порт
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Додано: Вів 22 січ, 2019 19:42
Порт написав:
Так что, скоро можно ожидать карту-кобренд "космо"?
В ПУДРЕ добавят "на аптеку".
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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