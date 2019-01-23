кишмиш пришел, просто в смс-ке его не было, не знаю это из-за того что в поддержку обращался или начисляют по МСС блокировки, но факт есть)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 січ, 2019 19:48
кишмиш пришел, просто в смс-ке его не было, не знаю это из-за того что в поддержку обращался или начисляют по МСС блокировки, но факт есть)
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:12
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
С весны использую ТАСовские кредитки, при этом погашал сумму задолженности в грейсе, которая светилась в ТАС24 (в декабре - и тас2ю), и сверял с суммой из сообщения в Вайбер (которое приходит в начале месяца).
Всегда все сходилось, в общем-то, но не в этом месяце - суммы в ТАС24/тас2ю меньше суммы из вайбер-сообщений (примерно на 15%), при этом суммы ОМП совпадают во всех трёх источниках.
Чешу репу и думаю - это только у меня или я что-то пропустил? Ни и главное - какую сумму гасить? По "кнопке" или не рисковать и погасить бОльшую сумму..
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:03
dr_morgenstern
У меня тоже так.
Гасить буду через тас2ю, но ту сумму, что показана в тас24.
Додано: Сер 23 січ, 2019 22:25
Тепер ясно для чого випустили Пудру prepaid: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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