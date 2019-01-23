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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:48

  HackStock написав:покупал с пудры онлайн, деньги сначала заблокировали с одним МСС, потом списали с другим МСС и кешбек естесна не налили

Предавторизация : МСС 5641, покупка прошла : МСС 4812 :twisted:

магаз pampik.ua


кишмиш пришел, просто в смс-ке его не было, не знаю это из-за того что в поддержку обращался или начисляют по МСС блокировки, но факт есть)
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:12

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

С весны использую ТАСовские кредитки, при этом погашал сумму задолженности в грейсе, которая светилась в ТАС24 (в декабре - и тас2ю), и сверял с суммой из сообщения в Вайбер (которое приходит в начале месяца).
Всегда все сходилось, в общем-то, но не в этом месяце - суммы в ТАС24/тас2ю меньше суммы из вайбер-сообщений (примерно на 15%), при этом суммы ОМП совпадают во всех трёх источниках.
Чешу репу и думаю - это только у меня или я что-то пропустил? Ни и главное - какую сумму гасить? По "кнопке" или не рисковать и погасить бОльшую сумму..
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:03

dr_morgenstern
У меня тоже так.
Гасить буду через тас2ю, но ту сумму, что показана в тас24.
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:25

Тепер ясно для чого випустили Пудру prepaid: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:37

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Напомните, пожалуйста, мах сумма кешбека по викенду 500 грн. чистыми или грязными?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:51

Boundless, чистими
KVV
 
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