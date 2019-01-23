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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2308230923102311

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:22

  Alex_ki написав:Через Вику

А через ПЛатівку?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Это хз, у меня Вика и Б5) хватает для всего
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:30

На перевод с дебетного вики на кредитный, тоже ограничение в 5,5к.грн?
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:59

  ostrovok написав:С моей карты большая 5ка сняли средства, пояснение:"Погашение процентов начисленных на несанк. овердрафт счета", просрочки никакой не было, позвонил в поддержку там сказали, что деньги на карту положили 21.01, а зашли в банк только 23.01, но у меня в смс сообщении деньги зачислились сразу, как быть в такой ситуации

Усвідомити різницю між збільшенням авторизаційного ліміту і фактичним зарахуванням коштів. Вивчити регламент http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... -11-16.pdf Зробити висновки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:01

  mihasik написав:На перевод с дебетного вики на кредитный, тоже ограничение в 5,5к.грн?

В тас24 точно нет. В тас2ю не тестил
Flamingo
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