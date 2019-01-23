А через ПЛатівку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:22
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:29
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Это хз, у меня Вика и Б5) хватает для всего
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:30
На перевод с дебетного вики на кредитный, тоже ограничение в 5,5к.грн?
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:59
Усвідомити різницю між збільшенням авторизаційного ліміту і фактичним зарахуванням коштів. Вивчити регламент
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:01
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