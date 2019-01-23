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ostrovok написав:С моей карты большая 5ка сняли средства, пояснение:"Погашение процентов начисленных на несанк. овердрафт счета", просрочки никакой не было, позвонил в поддержку там сказали, что деньги на карту положили 21.01, а зашли в банк только 23.01, но у меня в смс сообщении деньги зачислились сразу, как быть в такой ситуации