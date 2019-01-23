Додано: Чет 24 січ, 2019 17:25

Коллеги, тут проскакивала инфо, что p2p в tas2u для карт самой таси проводится чуть ли не онлайн.



Прошу уточнить: если завтра утром перевести на Б5 в tas2u платёж с привязанной карты другого банка (в размере кредитной задолженности) - деньги проведутся по счёту Б5 завтра?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин