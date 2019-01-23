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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:22

  Alex_ki написав:Через Вику

А через ПЛатівку?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Это хз, у меня Вика и Б5) хватает для всего
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:30

На перевод с дебетного вики на кредитный, тоже ограничение в 5,5к.грн?
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:59

  ostrovok написав:С моей карты большая 5ка сняли средства, пояснение:"Погашение процентов начисленных на несанк. овердрафт счета", просрочки никакой не было, позвонил в поддержку там сказали, что деньги на карту положили 21.01, а зашли в банк только 23.01, но у меня в смс сообщении деньги зачислились сразу, как быть в такой ситуации

Усвідомити різницю між збільшенням авторизаційного ліміту і фактичним зарахуванням коштів. Вивчити регламент http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... -11-16.pdf Зробити висновки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:01

  mihasik написав:На перевод с дебетного вики на кредитный, тоже ограничение в 5,5к.грн?

В тас24 точно нет. В тас2ю не тестил
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:47

  Flamingo написав:
  mihasik написав:На перевод с дебетного вики на кредитный, тоже ограничение в 5,5к.грн?

В тас24 точно нет. В тас2ю не тестил

Ок. В тас2ю не переводит.
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:03

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

mihasik написав:На перевод с дебетного вики на кредитный, тоже ограничение в 5,5к.грн?
Вот я тоже не понял.. решил загасить сегодня, а не завтра, скинул на дебетовый Вики, а на кредитный не уходило.. приходят СМС с превышением лимита, я уже и п2п, и все остальные поднял в 2ю - без толку. А через 24 ушло сразу
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:25

Коллеги, тут проскакивала инфо, что p2p в tas2u для карт самой таси проводится чуть ли не онлайн.

Прошу уточнить: если завтра утром перевести на Б5 в tas2u платёж с привязанной карты другого банка (в размере кредитной задолженности) - деньги проведутся по счёту Б5 завтра?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:39

Вкладчик1234
А вот вы нам и расскажите ;) Я сегодня погасился СЭПом, как нормальный человек :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:49

  Вкладчик1234 написав:Коллеги, тут проскакивала инфо, что p2p в tas2u для карт самой таси проводится чуть ли не онлайн.

Прошу уточнить: если завтра утром перевести на Б5 в tas2u платёж с привязанной карты другого банка (в размере кредитной задолженности) - деньги проведутся по счёту Б5 завтра?


Лучше не рисковать, если можно сделать точно такую же операцию, но через сберегательный счёт.
Охотник на деньги
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