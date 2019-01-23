А через ПЛатівку?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:22
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:29
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Это хз, у меня Вика и Б5) хватает для всего
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:30
На перевод с дебетного вики на кредитный, тоже ограничение в 5,5к.грн?
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:59
Усвідомити різницю між збільшенням авторизаційного ліміту і фактичним зарахуванням коштів. Вивчити регламент
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:01
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:47
Додано: Чет 24 січ, 2019 16:03
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Вот я тоже не понял.. решил загасить сегодня, а не завтра, скинул на дебетовый Вики, а на кредитный не уходило.. приходят СМС с превышением лимита, я уже и п2п, и все остальные поднял в 2ю - без толку. А через 24 ушло сразу
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:25
Коллеги, тут проскакивала инфо, что p2p в tas2u для карт самой таси проводится чуть ли не онлайн.
Прошу уточнить: если завтра утром перевести на Б5 в tas2u платёж с привязанной карты другого банка (в размере кредитной задолженности) - деньги проведутся по счёту Б5 завтра?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:39
Вкладчик1234
А вот вы нам и расскажите Я сегодня погасился СЭПом, как нормальный человек
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:49
Лучше не рисковать, если можно сделать точно такую же операцию, но через сберегательный счёт.
Зараз переглядають цей форум: kostya77, liliya_logical, Surz, tarasum, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|