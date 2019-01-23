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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ГЛ подтвердила ту сумму задолженности в льготном периоде, что указана в ТАС24/тас2ю, сказали гасить именно её (что я и сделал, собственно), а не ту, что в смс.
ЗЫ расхождения, вероятно, явились следствием "виртуальной" проводки 2018-м годом трат 30/31 декабря.
mihasik написав:dr_morgenstern
У меня тоже так.
Гасить буду через тас2ю, но ту сумму, что показана в тас24.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:00

да ладно. сеп, ощадик
гусары есть проверить прямой через тас2ю? :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:07

Я и так в 99% пользуюсь СЭП, очень редко кидаю в кассу по номеру счёта.
Завтра без проблем сделаю наверно так же, т.к. ошибка в этом месяце может обойтись слишком дорого.

Может проверю "прямое гашение в тас2ю" когда сумма задолженности будет поменьше

А разведать дополнительную "тропинку" ещё никому не мешало. Я думал может уже кто-то ходил таким путём :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:58

  Vorlon написав:Вкладчик1234
А вот вы нам и расскажите ;) Я сегодня погасился СЭПом, как нормальный человек :)

А если окажется, что проводка при Погасить под кредиткой проводится по счету мгновенно с любых карт - как будет "нормально" -сэпом или кнопой?)

Ответ сотрудника ГО: мгновенно проводится по счету с любых карт.
Сейчас выясним, чем это регламентируется и заживем тогда!!)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:03

guntherhouse777
Тогда нормальным будут оба способа, а пока не хочу быть подопытным :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:07

  Вкладчик1234 написав:Я и так в 99% пользуюсь СЭП, очень редко кидаю в кассу по номеру счёта.
Завтра без проблем сделаю наверно так же, т.к. ошибка в этом месяце может обойтись слишком дорого.

Может проверю "прямое гашение в тас2ю" когда сумма задолженности будет поменьше

А разведать дополнительную "тропинку" ещё никому не мешало. Я думал может уже кто-то ходил таким путём :)

Вам вище підказали правильний шлях, який не потребує походів до каси.
  guntherhouse777 написав:А если окажется, что проводка при Погасить под кредиткой проводится по счету мгновенно с любых карт - как будет "нормально" -сэпом или кнопой?)

Ответ сотрудника ГО: мгновенно проводится по счету с любых карт.
Сейчас выясним, чем это регламентируется и заживем тогда!!)

Гарячка розводить. З дебетового рахунку Вікенда 3 дні гроші не випускає на погашення, якщо вони зайшли через р2р. Вгадайте чому.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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