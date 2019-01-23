ЗЫ расхождения, вероятно, явились следствием "виртуальной" проводки 2018-м годом трат 30/31 декабря.
mihasik написав:dr_morgenstern
У меня тоже так.
Гасить буду через тас2ю, но ту сумму, что показана в тас24.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:57
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
ГЛ подтвердила ту сумму задолженности в льготном периоде, что указана в ТАС24/тас2ю, сказали гасить именно её (что я и сделал, собственно), а не ту, что в смс.
ЗЫ расхождения, вероятно, явились следствием "виртуальной" проводки 2018-м годом трат 30/31 декабря.
Додано: Чет 24 січ, 2019 18:07
Я и так в 99% пользуюсь СЭП, очень редко кидаю в кассу по номеру счёта.
Завтра без проблем сделаю наверно так же, т.к. ошибка в этом месяце может обойтись слишком дорого.
Может проверю "прямое гашение в тас2ю" когда сумма задолженности будет поменьше
А разведать дополнительную "тропинку" ещё никому не мешало. Я думал может уже кто-то ходил таким путём
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 24 січ, 2019 18:58
А если окажется, что проводка при Погасить под кредиткой проводится по счету мгновенно с любых карт - как будет "нормально" -сэпом или кнопой?)
Ответ сотрудника ГО: мгновенно проводится по счету с любых карт.
Сейчас выясним, чем это регламентируется и заживем тогда!!)
Додано: Чет 24 січ, 2019 19:03
guntherhouse777
Тогда нормальным будут оба способа, а пока не хочу быть подопытным
Додано: Чет 24 січ, 2019 19:07
Вам вище підказали правильний шлях, який не потребує походів до каси.
Гарячка розводить. З дебетового рахунку Вікенда 3 дні гроші не випускає на погашення, якщо вони зайшли через р2р. Вгадайте чому.
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