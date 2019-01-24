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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:58

Подскажите, в ТАСе валюту можно держать? Карту валютную бесплатно дают или денег требуют? И снятие с карты, если что, с комиссией или без?
ishvara
 
Повідомлень: 1340
З нами з: 09.12.12
Подякував: 200 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:09

Я правильно помню, что при оплате наложенным платежом картой В5 за кредитные в Новой почте, там какая-то подлянка и лучше так не делать?
ignorabimus
 
Повідомлень: 679
З нами з: 11.09.13
Подякував: 44 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:22

  ignorabimus написав:Я правильно помню, что при оплате наложенным платежом картой В5 за кредитные в Новой почте, там какая-то подлянка и лучше так не делать?

Правильно, если терминал Ощада.
Vorlon
 
Повідомлень: 6378
З нами з: 14.06.13
Подякував: 344 раз.
Подякували: 646 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:23

  v57 написав:да ладно. сеп, ощадик
гусары есть проверить прямой через тас2ю? :)

Через TAS2U заходит и проводится по счёту моментально: вчера после 22-х перевёл с Вики на Б5, перевод развернулся как надо и отображается проведённым по счёту.
sauvignon
 
Повідомлень: 209
З нами з: 19.08.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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