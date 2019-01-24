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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:58
Подскажите, в ТАСе валюту можно держать? Карту валютную бесплатно дают или денег требуют? И снятие с карты, если что, с комиссией или без?
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ishvara
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:09
Я правильно помню, что при оплате наложенным платежом картой В5 за кредитные в Новой почте, там какая-то подлянка и лучше так не делать?
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ignorabimus
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:22
ignorabimus написав:
Я правильно помню, что при оплате наложенным платежом картой В5 за кредитные в Новой почте, там какая-то подлянка и лучше так не делать?
Правильно, если терминал Ощада.
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Vorlon
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:23
v57 написав:
да ладно. сеп, ощадик
гусары есть проверить прямой через тас2ю?
Через TAS2U заходит и проводится по счёту моментально: вчера после 22-х перевёл с Вики на Б5, перевод развернулся как надо и отображается проведённым по счёту.
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sauvignon
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