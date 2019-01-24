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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:08
tmp01 написав:
Tas24 совсем доломали?
Даже страница логина не показывается....
До 09.00 сьогодні ще успішно погасився з ощадного.
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Кочевник
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:22
Кочевник написав: tmp01 написав:
Tas24 совсем доломали?
Даже страница логина не показывается....
До 09.00 сьогодні ще успішно погасився з ощадного.
Я до 10 заходил тоже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:33
Вкладчик1234 написав: Кочевник написав: tmp01 написав:
Tas24 совсем доломали?
Даже страница логина не показывается....
До 09.00 сьогодні ще успішно погасився з ощадного.
Я до 10 заходил тоже
У меня наконец-то заработала! Сразу же загасился со сбера. А то уже было жим-жим...
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:02
Славик написав:Hack-Stock
Поменяется эта строка?
И по поводу коммуналки вопрос. У меня в Коммунальные услуги только Цифрал. Нужно делать платеж по реквизитам?
Должна поменяться.
Всю комуналку,которой нет в шаблонах~ отправлять по реквизитам
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mihasik
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:31
klug написав:
З дебетового рахунку Вікенда 3 дні гроші не випускає на погашення, якщо вони зайшли через р2р. Вгадайте чому.
Або p2p не tas2u-шний, або Віку турбували в неопераційний час.
Мене спочатку теж не випустила, а в операційний все відбулось на раз-два.
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36
Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
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Людина з вулиці
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:44
Vorlon написав:
Если примата, то должно быть нормально, но вряд ли вы его найдёте...
А если через приложение НовойПошты? С приватовской карты мне пришла платежка на мыло с реквизитами получателя в ТАС-банке. Я уже задавал этот вопрос
- никто не ответил.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
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-rx-
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:51
-rx- написав: Vorlon написав:
Если примата, то должно быть нормально, но вряд ли вы его найдёте...
А если через приложение НовойПошты? С приватовской карты мне пришла платежка на мыло с реквизитами получателя в ТАС-банке. Я уже задавал этот вопрос
- никто не ответил.
Оплачивал 3 дня назад доставку через приложение - MCC 8999
Наложенный платеж могут по другому проводить.
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Ivanhoe
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:55
Славик написав:Hack-Stock
Поменяется эта строка?
И по поводу коммуналки вопрос. У меня в Коммунальные услуги только Цифрал. Нужно делать платеж по реквизитам?
да, лучше привяжите карту моно в тас2ю и делайте через него пополнение, будет быстрее проводка
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:04
-rx- написав:
А если через приложение НовойПошты?
Платить через приложение - худший вариант! Даже кэшбека за оплату доставки не получите. Тем более наложка - гарантированный p2p!
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Vorlon
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