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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:08

  tmp01 написав:Tas24 совсем доломали? :(
Даже страница логина не показывается....

До 09.00 сьогодні ще успішно погасився з ощадного.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:22

  Кочевник написав:
  tmp01 написав:Tas24 совсем доломали? :(
Даже страница логина не показывается....

До 09.00 сьогодні ще успішно погасився з ощадного.

Я до 10 заходил тоже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:33

  Вкладчик1234 написав:
  Кочевник написав:
  tmp01 написав:Tas24 совсем доломали? :(
Даже страница логина не показывается....

До 09.00 сьогодні ще успішно погасився з ощадного.

Я до 10 заходил тоже

У меня наконец-то заработала! Сразу же загасился со сбера. А то уже было жим-жим...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:02

  Славик написав:Hack-Stock
Поменяется эта строка?
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И по поводу коммуналки вопрос. У меня в Коммунальные услуги только Цифрал. Нужно делать платеж по реквизитам?

Должна поменяться.
Всю комуналку,которой нет в шаблонах~ отправлять по реквизитам
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:31

  klug написав:З дебетового рахунку Вікенда 3 дні гроші не випускає на погашення, якщо вони зайшли через р2р. Вгадайте чому.

Або p2p не tas2u-шний, або Віку турбували в неопераційний час.

Мене спочатку теж не випустила, а в операційний все відбулось на раз-два.
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:44

  Vorlon написав:Если примата, то должно быть нормально, но вряд ли вы его найдёте...

А если через приложение НовойПошты? С приватовской карты мне пришла платежка на мыло с реквизитами получателя в ТАС-банке. Я уже задавал этот вопрос - никто не ответил.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:51

  -rx- написав:
  Vorlon написав:Если примата, то должно быть нормально, но вряд ли вы его найдёте...

А если через приложение НовойПошты? С приватовской карты мне пришла платежка на мыло с реквизитами получателя в ТАС-банке. Я уже задавал этот вопрос - никто не ответил.


Оплачивал 3 дня назад доставку через приложение - MCC 8999
Наложенный платеж могут по другому проводить.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:55

  Славик написав:Hack-Stock
Поменяется эта строка?
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И по поводу коммуналки вопрос. У меня в Коммунальные услуги только Цифрал. Нужно делать платеж по реквизитам?

да, лучше привяжите карту моно в тас2ю и делайте через него пополнение, будет быстрее проводка
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:04

  -rx- написав:А если через приложение НовойПошты?

Платить через приложение - худший вариант! Даже кэшбека за оплату доставки не получите. Тем более наложка - гарантированный p2p!
Vorlon
 
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