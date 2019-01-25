На снятие как и для любой карты Таси
по умолчанию 5500/оп (макс 15К), 15К/дн не поднимаемые
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:29
На снятие как и для любой карты Таси
по умолчанию 5500/оп (макс 15К), 15К/дн не поднимаемые
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:58
Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:59
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