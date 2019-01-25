|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:29
maxprofit написав:
Колеги, нагадайте ліміти Р2Р по Платівці
На снятие как и для любой карты Таси
по умолчанию 5500/оп (макс 15К), 15К/дн не поднимаемые
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 27214
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2168 раз.
- Подякували: 3137 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:58
ishvara написав:
Подскажите, в ТАСе валюту можно держать? Карту валютную бесплатно дают или денег требуют? И снятие с карты, если что, с комиссией или без?
1 Можно держать - не можно - ХЗ.
2 Бесплатно, именная, 2 недели делают, сразу заяву на отключение СМС.
3 Еще не снимал,но думаю,что без комса.
-
THB
-
-
- Повідомлень: 643
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:59
clientage написав: maxprofit написав:
Колеги, нагадайте ліміти Р2Р по Платівці
На снятие как и для любой карты Таси
по умолчанию 5500/оп (макс 15К), 15К/дн не поднимаемые
а в месяц три раза по 15к/дн итого 45т?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 1719
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:15
novichok написав: clientage написав: maxprofit написав:
Колеги, нагадайте ліміти Р2Р по Платівці
На снятие как и для любой карты Таси
по умолчанию 5500/оп (макс 15К), 15К/дн не поднимаемые
а в месяц три раза по 15к/дн итого 45т?
10 бабусь - червінець?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2914
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:50
Vorlon написав:
Платить через приложение - худший вариант! Даже кэшбека за оплату доставки не получите. Тем более наложка - гарантированный p2p!
Вопрос именно по наложке, так как общую сумму разделили на три оплаты (с разными кодами). Меня интересует именно наложка.
И вот эти моменты можете прояснить?
-rx- написав:
В присланной на емайл выписке от НовойПошты значатся реквизиты ТасКомБанка.
Теперь вопрос: если подпихнуть Тасовскую карту Б5 - тогда тариф будет 1,5% +15 грн? или 0грн (по какому пункту из пдф файла?).
А если пенсионную - тогда 0? Соответствующего пункта в пдфке нет.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-
-rx-
-
-
- Повідомлень: 397
- З нами з: 12.05.16
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|