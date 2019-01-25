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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:29

  maxprofit написав:Колеги, нагадайте ліміти Р2Р по Платівці

На снятие как и для любой карты Таси
по умолчанию 5500/оп (макс 15К), 15К/дн не поднимаемые
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:58

  ishvara написав:Подскажите, в ТАСе валюту можно держать? Карту валютную бесплатно дают или денег требуют? И снятие с карты, если что, с комиссией или без?

1 Можно держать - не можно - ХЗ.
2 Бесплатно, именная, 2 недели делают, сразу заяву на отключение СМС.
3 Еще не снимал,но думаю,что без комса.
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:59

  clientage написав:
  maxprofit написав:Колеги, нагадайте ліміти Р2Р по Платівці

На снятие как и для любой карты Таси
по умолчанию 5500/оп (макс 15К), 15К/дн не поднимаемые

а в месяц три раза по 15к/дн итого 45т?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:15

  novichok написав:
  clientage написав:
  maxprofit написав:Колеги, нагадайте ліміти Р2Р по Платівці

На снятие как и для любой карты Таси
по умолчанию 5500/оп (макс 15К), 15К/дн не поднимаемые

а в месяц три раза по 15к/дн итого 45т?

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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:50

  Vorlon написав:Платить через приложение - худший вариант! Даже кэшбека за оплату доставки не получите. Тем более наложка - гарантированный p2p!

Вопрос именно по наложке, так как общую сумму разделили на три оплаты (с разными кодами). Меня интересует именно наложка.

И вот эти моменты можете прояснить?
  -rx- написав:В присланной на емайл выписке от НовойПошты значатся реквизиты ТасКомБанка.
Теперь вопрос: если подпихнуть Тасовскую карту Б5 - тогда тариф будет 1,5% +15 грн? или 0грн (по какому пункту из пдф файла?).
А если пенсионную - тогда 0? Соответствующего пункта в пдфке нет.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:08

Офпред ще тут буває?
Viteos
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 15:22

Каков механизм перевыпуска неименной WC по сроку действия карты?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 17:34

  BBC написав:Каков механизм перевыпуска неименной WC по сроку действия карты?

Карта закривається. Оголошується аХція...карта відкривається. :)
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 17:55

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:Каков механизм перевыпуска неименной WC по сроку действия карты?

Карта закривається. Оголошується аХція...карта відкривається. :)

И с нулевым лимитом? Ха-ха, не смешно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:10

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:Каков механизм перевыпуска неименной WC по сроку действия карты?

Карта закривається. Оголошується аХція...карта відкривається. :)

Тю, а 500 грн чистыми в месяц где колядовать по выходным то 3% дают. Вот и спрашиваю каков перевыпуск, абонка уплачена еще в ЧП.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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