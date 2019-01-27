|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:09
Добрый день! Господа,подскажите,пожалуйста,если делать покупку в Розетке с карты ВикЕнд,будет ли в этом случае начислен кэшбек? Покупка за свои средства.Спасибо!
-
IGNAT
-
-
- Повідомлень: 79
- З нами з: 29.03.12
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:36
IGNAT, буде, 2% за сплату на сайті.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 632
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 14:06
Tascombank, надіслав запит у пп. Гляньте будь ласка.
-
Viteos
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 20.03.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:07
Viteos написав:
Tascombank, надіслав запит у пп. Гляньте будь ласка.
Доброго дня.
Відповідь теж у пп.
Дякую
-
TASCOMBANK
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2598
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|