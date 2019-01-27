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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Добрый день! Господа,подскажите,пожалуйста,если делать покупку в Розетке с карты ВикЕнд,будет ли в этом случае начислен кэшбек? Покупка за свои средства.Спасибо!
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:36

IGNAT, буде, 2% за сплату на сайті.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:06

Tascombank, надіслав запит у пп. Гляньте будь ласка.
Viteos
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:07

  Viteos написав:Tascombank, надіслав запит у пп. Гляньте будь ласка.


Доброго дня.
Відповідь теж у пп.
Дякую :)
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:49

TASCOMBANK Моежете разъяснить?
...оплачивал наложный платеж в НовойПоште...
В присланной на емайл выписке от НовойПошты значатся реквизиты ТасКомБанка.
Теперь вопрос: если подпихнуть Тасовскую карту Б5 - тогда тариф будет 1,5% +15 грн? или 0грн (по какому пункту из пдф файла?).
А если пенсионную - тогда 0? Соответствующего пункта в пдфке нет.

И что там с переименованием клиента латиницей? Эпопея трывае уже два месяца...
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:27

Господа, если у кого был практический опыт закрытия "Викенда", через какое время у Вас исчезали счета/карты в ТАС24/ТАС2Ю?
через 45 дней как в заявлении или быстрее?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:37

  uaprofi написав:Господа, если у кого был практический опыт закрытия "Викенда", через какое время у Вас исчезали счета/карты в ТАС24/ТАС2Ю?
через 45 дней как в заявлении или быстрее?

да по разному, от 30 до 45дн
менагеры часто забывают закрыть ВСЕ счета, особенно валютные, лучше через 1..2 недельки проверить все ли закрыли :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:02

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

clientage, как проверяется успешное закрытие счета?
MASolomko
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